Netflix, Disney und Amazon: Mit DIESEN Weihnachtsfilmen überstehst du jeden Verwandtenbesuch

Wer kennt es nicht: Es ist Weihnachten, draußen ist es eisig, bis zur Bescherung dauert es noch ein paar Stunden, die Verwandtschaft sitzt jedoch schon seit dem Mittag am Esstisch und hört einfach nicht auf zu reden. Da tut ein kleiner Rückzug, ein Weihnachtsfilm zur rechten Zeit doch gerade gut. Wir haben uns für dich durch das Angebot von Netflix, Amazon Prime, Disney und Co. gewühlt und die besten Filme und Serien zur schönsten Zeit des Jahres herausgesucht.

Zwar bereits aus dem vergangenen Jahr, dafür aber eine echte Wohlfühl-Weihnachts-Romanze ist der Film „Falling for Christmas“ mit Lindsay Lohan. Die 37-jährige New Yorkerin spielt darin die Rolle der superreichen Hotel-Erbin Sierra Belmont, die nach einem Ski-Unfall ihr Gedächtnis verliert und sich Hals über Kopf in den einfachen Bed&Breakfast-Betreiber Jake verliebt. Wie die Geschichte weitergeht, kann sich wohl jeder denken. Ein paar Frühlingsgefühle in der kalten Jahreszeit kann aber sicher jeder gebrauchen. „Falling for Christmas“ läuft bei Netflix.

Die schönsten Weihnachtsfilme bei Netflix, Disney und Amazon

Wer mehr auf Serien steht, wird sicherlich auch bei Disney Plus fündig. Dort steht bereits seit November die zweite Staffel der Weihnachtsserie „Santa Clause – die Serie“ zum Abruf bereit. Wie auch in Staffel 1 und den vorhergegangenen Filmen steht auch in Staffel 2 wieder US-Komiker Tim Allen (bekannt aus „Hör mal wer da hämmert“) als Santa Clause vor der Kamera. Nachdem Santa schon in Staffel 1 nur wenig Erfolg bei der Nachfolgersuche hatte, versucht er es in Staffel 2 erneut. Wird sein Sohn Cal (gespielt von Austin Kane) die Aufgabe übernehmen?

++ Amazon Prime: Attraktiver Rabatt fällt plötzlich weg – DARAUF müssen Kunden jetzt verzichten ++

Mehr Nachrichten:

Und was ist mit den Menschen, die nur Amazon Prime abonniert haben? Auch Ihnen wird eine Feiertags-Ablenkung geboten. Und die dürfte die Bauchmuskeln vor dem anstehenden Abendmahl noch einmal richtig fordern. Dort steht nämlich die Weihnachtsstaffel von „LOL: Last One Laughing“ bereit. Mit dabei sind in diesem weihnachtlichen Spezial unter anderem Bastian Pastweka, Anke Engelke, Michelle Hunziker, Carolin Kebekus und Kurt Krömer. Spielleiter wird auch an Weihnachten wieder Michael ‚Bully‘ Herbig sein.