Taylor Swift: Nach Terror-Absage – Fans setzen deutliches Zeichen

Es war wohl die schlimmste Nachricht seit Jahren für alle Fans von Taylor Swift!

Am Mittwoch (7. August) wurden alle Konzerte des Mega-Stars in Wien abgesagt. Der Grund: eine Terrorwarnung. Eigentlich sollte Taylor Swift an gleich drei Abenden im Ernst-Happel-Stadion auftreten und gemeinsam mit ihren Fans feiern. Doch dem Veranstalter blieb leider keine andere Wahl. Die Fans sind verständlicherweise am Boden zerstört – doch sie versuchen das Beste aus der Situation zu machen.

Taylor Swift: Fans planen Alternative

Viele „Swifties“ haben sich seit Monaten auf das Konzert ihres Idols gefreut. Zahlreiche Fans sind extra aus dem Ausland angereist, um den Auftritt in Wien live mitzuerleben. Doch Sicherheit geht vor – der Veranstalter sagte alle drei Termine in der österreichischen Hauptstadt ab.

Viele Anhänger haben sich nach dieser Hiobsbotschaft wieder auf den Nachhauseweg gemacht und sind enttäuscht. Doch andere Fans von Taylor Swift lassen den Kopf jedoch nicht hängen und planten eine alternative Aktion. Die Bilder davon gingen in den sozialen Netzwerken viral.

Taylor Swift: Tausende singen ihre Lieder

Auf X (ehemals Twitter) machen Videos von Hunderten „Swifties“ die Runde. Ein Clip zeigt, wie sich die Fans am Stephansplatz in Wien versammelt haben und gemeinsam die Lieder des Superstars trällern. Manche von ihnen liegen sich in den Armen und versuchen, ihre Trauer wenigstens ein wenig zu besiegen.

Ob Taylor Swift die abgesagten Konzerte wiederholen wird, ist bislang noch unklar. Fans werden ihr Geld für die Tickets aber in jedem Fall zurückerstattet bekommen. „Alle Tickets werden automatisch innerhalb der nächsten 10 Werktage rückvergütet“, kündigte Barracuda Music an. Noch ist allerdings unklar, ob Swifties auch weitere Kosten für die Anreise oder Hotels zurückbekommen werden.