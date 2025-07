Neues Horror-Gesetz in Afghanistan? Video macht im Internet die Runde – und will dich täuschen 

Keine Frage: Die Menschenrechtslage in Afghanistan ist furchtbar, ganz besonders für Frauen. Sie leiden unter dem Taliban-Regime. Die radikalen Islamisten betrachten sie als Menschen dritter Klasse. In diesem Tagen geht ein Video auf Instagram viral, das schon weit über zwei Millionen Aufrufe hat. Es will dich in die Irre führen.

In dem Clip geht es um ein angeblich neues Horror-Gesetz in Afghanistan. Behauptet wird, dass die Machthaber angeordnet haben, dass die Frauen unter der Burka ein Auge verdecken müssen. Ein Auge reiche aus, um zu sehen. Wir haben bei Afghanistan-Insidern nachgefragt, ob die Geschichte mit der Augenbinden-Pflicht unter der Vollverschleierung stimmt.

Über zwei Millionen Aufrufe – aber Fake News

Der Clip erscheint direkt fragwürdig, ebenso wie der Account, auf dem das Video gepostet wurde. World Organization of Women’s Nations WomaFREEsm mit einer Adresse in St. Petersburg. Doch wir haben bei Afghanistan-Experten nachgebohrt, was an der Geschichte dran ist.

Das Caritas-Hilfswerk in Deutschland teilt mit, es habe von der Büroleiterin in Afghanistans Hauptstadt Kabul die Rückmeldung erhalten, dass es sich bei dem angeblichen Augenbinden-Gesetz um einen „Prank“ handelt, also einen Scherz. „Jedenfalls ist derlei nicht bekannt oder gängige Praxis.“

Afghanistan ist trotzdem die Hölle auf Erden für Frauen

Amnesty International teilte uns mit, dass es in den letzten Monaten „keine neuen Dekrete oder Gesetze“ zur Unterdrückung von Frauen in Afghanistan gab. Die Menschenrechtsorganisation verweist aber darauf, dass die Taliban im sogenannten „Gesetz über Laster und Tugend“ den Frauen schon Mitte 2024 beispielsweise untersagt hat, in der Öffentlichkeit zu sprechen.

Sie dürfen auch nicht mehr ohne eine männliche Begleitung aus ihrer Familie ein Verkehrsmittel benutzen. Diese tatsächlich existierenden frauenverachtenden Regeln setzen die Taliban auch rigoros um.

Auch wenn Afghanistan für Frauen die Hölle auf Erden ist, scheint an der Geschichte der Einäugigkeit unter den Burkas nichts dran zu sein. Dass dennoch viele Menschen auf Instagram darauf hereingefallen sind, unterstreicht aber nur, wie weit der Taliban-Terror schon gegangen ist und für wie realistisch selbst so eine Anordnung gehalten wird.