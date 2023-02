„Tatort“-Star Dieter Schaad ist tot – er spielte in über 120 Produktionen mit

Traurige Nachrichten aus Wiesbaden! Schauspieler und „Tatort„-Star Dieter Schaad ist tot. Er starb am 04. Februar 2023 in seiner Wohnung. Der 96-Jährige feierte erst neulich die Premiere des neuen Krimi-Falls „Lenas Tante“ aus Ludwigshafen, in dem er mitspielte.

„Tatort“-Star Dieter Schaad ist im Alter von 96 Jahren in Wiesbaden gestorben. Laut Angaben seiner Ehefrau, sei der Schauspieler an Altersschwäche gestorben. Am 2. April hätte Dieter Schaad seinen 97. Geburtstag gefeiert.

„Tatort“-Star Dieter Schaad auch in der „Lindenstraße“ zu sehen

Neben seinen Rollen in den „Tatort“-Fällen aus Ludwigshafen, ist der Schauspieler auch aus anderen Serien bekannt. So spielt er beispielsweise in der Vox-Sendung „Club der roten Bänder“ oder in einigen Folgen der SOKO Köln und Leipzig.

Sein Durchbruch in Deutschland gelang ihm allerdings mit seiner Rolle bei der „Lindenstraße“. Dort war er den Zuschauern als Dr. Manfred Pauli bekannt. Sein letzter Dreh war beim ARD-Krimi „Tatort: Lenas Tante“, welcher am 22. Januar im TV ausgestrahlt wurde.

Dieter Schaad ist tot. (Archivfoto) Foto: IMAGO / United Archives

„Tatort“-Star Dieter Schaad starb zu Hause

Wie seine Frau Dagmar Hessenland-Schaad gegenüber dem „Wiesbadener Kurier“ bestätigt, starb der 96-Jährige am Samstag (4. Februar) in seiner Wohnung in Wiesbaden. Dabei soll er mit keiner Krankheit gekämpft haben, sondern sei an Altersschwäche verstorben.

Im Netz trauern die Fans des Schauspielers um ihn. Auf Twitter schreibt ein Nutzer beispielsweise: „Für mich war sein schelmisches Lächeln sein Markenzeichen. Möge er in Frieden ruhen.“ Ein weiterer kommentiert: „Plötzlich und unerwartet mit 96 Jahren.“

