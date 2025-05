„Tatort“-Star Jan Josef Liefers bekommt Postkarte: Es ist unfassbar

Jan Josef Liefers kennt man nicht erst seit gestern. Im Münsteraner „Tatort“ ist er als Rechtsmediziner Dr. Karl-Friedrich Boerne längst eine feste Größe. Und auch bei Schauspielern wie ihm bringt der Postbote regelmäßig neue Briefe.

Doch zwischen all der Post, die eben so eintrudelt, wenn man bekannt ist – Einladungen zu Premieren, ein paar Rechnungen, hier und da ein Flyer oder ein handgeschriebener Fanbrief – lag plötzlich etwas im Kasten, das Jan Josef Liefers kurz stutzen ließ.

„Tatort“-Star traut seinen Augen kaum

Jan Josef Liefers ist seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil der deutschen TV-Landschaft. Seinen Durchbruch feierte er 1996 mit „Rossini“, spätestens seit 2002 kennt ihn fast jeder: Als scharfzüngiger Rechtsmediziner im Münsteraner „Tatort“ begeistert er ein Millionenpublikum. Auch privat gewährt er seinen Fans auf Social Media regelmäßig Einblicke in seinen Alltag – und genau dort sorgt er nun für große Augen.

Auf Instagram teilt Liefers ein Foto, das viele schmunzeln lässt: Eine Postkarte von der Bundeswehr. „Wer schickt denn heute noch Postkarten? Bitte um Vorschläge zur Interpretation! Ich neige zu: ‚Liefers, alte Hundelunge! Man sieht dir dein Alter gar nicht an!'“, schreibt der Schauspieler dazu. Auch seine Fans können es kaum fassen.

Fan-Reaktionen lassen nicht lange auf sich warten

„Mein Sohn hat das bekommen. Er ist 16! Woher haben sie seine volle Adresse? Wer erlaubt, sowas an Jugendliche zu schicken?“, schreibt ein User ungläubig. Ein anderer ergänzt trocken: „Ich hau mich wech.“

Ein Dritter munkelt sogar, dass die Post für Liefers „Tatort“-Charakter Karl-Friedrich Boerne bestimmt war.

Doch so kurios die Szene auch ist, ganz ausgeschlossen ist es nicht, dass die Karte gar nicht für Jan Josef Liefers selbst gedacht war. Seine Tochter Lola ist 17 – und damit genau in dem Alter, in dem die Bundeswehr gern mal freundlich anklopft.