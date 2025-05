ARD-Star Dietmar Mössmer ist tot – Schauspieler stirbt im Alter von 69 Jahren

Die Schauspiel-Welt trauert um Dietmar Mössmer! Der österreichische ARD-Star ist im Alter von 69 Jahren verstorben, wie der Österreichische Rundfunk am Mittwoch (7. Mai) berichtet.

Dietmar Mössmer war aus zahlreichen ARD-Sendungen bekannt und soll Berichten zufolge am vergangenen Freitag (2. Mai) nach längerer Krankheit verstorben sein. Nun nehmen seine Familie, seine Freunde und seine Fans Abschied von ihm.

ARD-Star stirbt im Alter von 69 Jahren

Der verstorbene Schauspieler begeisterte regelmäßig ein Millionenpublikum. Bekannt wurde Dietmar Mössmer vor allem durch seine legendäre Rolle des Sergente Alvise in den „Donna Leon“-Verfilmungen. Aber auch in anderen Produktionen war er ein gerngesehener Gast.

Neben verschiedenen Rollen bei der „Soko München“ spielte er auch regelmäßig beim „Tatort“ oder dem „Polizeiruf 110“ mit. Woran Dietmar Mössmer letztendlich gestorben ist, ist bisher unklar. Seine Fans trauern gemeinsam in den sozialen Netzwerken um den Schauspieler.

Große Trauer um den ARD-Star

Auf Facebook ist die Anteilnahme groß. Zahlreiche Fans widmen dem verstorbenen ARD-Star nochmal letzte Worte. „Ruhe in Frieden, den Angehörigen unser aufrichtiges Beileid, wir haben ihn so gern gesehen“, schreibt ein Nutzer beispielsweise. Ein anderer findet: „Das bedauere ich sehr. Ich habe ihn gern gesehen. Schade, dass er nicht mehr unter uns ist. Möge er in Frieden ruhen.“

Und auch einige Kollegen nehmen Abschied von Dietmar Mössmer. Detlef Bothe schreibt beispielsweise: „Unseren Freund und Schauspielkollege Dietmar Mössmer hat es gerissen. Wir nannten ihn alle Didi. Er war berüchtigt für seine scharfe Zunge, die mit einem einzigen Satz das Gegenüber erledigen konnte, wenn er in dementsprechender Laune, ein Fuchs und Aas zugleich und alle haben ihn dennoch gemocht und geschätzt. Er benutzte mitunter den Begriff „Excelente“, wenn er Anerkennung ausdrucken wollte, und so war er als Schauspieler. Er hat mich angetrieben Filme zu machen, und wollte sie währenddessen zerstören und beinahe hätten wir es dieses Jahr noch mal getan, den Umständen angepasst, aber es war wie immer ein zähes trickreiches ringen mit ihm. Mach’s gut, alter Freund.“