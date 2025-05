ESC-Legende wird deutlich – „Das ist nicht mehr mein Wettbewerb“

„Guildo hat euch lieb. Und wenn’s auch mal Tränen gibt. Kommt er rüber und singt für euch Lieder. Guildo hat euch lieb.“ Mit diesen Zeilen hat sich Guildo Horn im Jahr 1998 zur absoluten ESC-Legende gemacht.

Der heute 62-Jährige begeisterte mit seinem Lied Millionen von Menschen vor den Bildschirmen und holte am Ende den siebten Platz für Deutschland. Doch was hält der Sänger eigentlich 27 Jahren nach seiner eigenen Teilnahme vom ESC?

ESC-Star mit deutlicher Ansage

Nachdem Guildo Horn für Deutschland angetreten ist, verfolgte er den Wettbewerb weiterhin, wie er in einem Interview mit dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ verrät. „Es ist großartig, dass Zuschauer europaweit voten, mitfiebern, zuhören. Ich habe den ESC 2023 mit meiner Tochter geguckt, die ist 13, und da waren ein paar tolle Nummern dabei wie „Boys Do Cry“ aus Belgien“, so der Sänger.

Doch seit dem letzten Jahr habe sich seine Meinung zum ESC verändert, verrät Guildo Horn: „Letztes Jahr habe ich aber zum ersten Mal gedacht: Das ist nicht mehr mein Wettbewerb. Ich werde wohl zu alt. Mir hat einfach nichts mehr richtig gefallen. Die Künstler werden erschlagen von diesen Video-Walls. Sie selbst sind nur noch ein winziger Teil der Inszenierung“, findet er.

Zu den diesjährigen Vertretern Deutschlands, Abor & Tynna hat der ehemalige ESC-Teilnehmer ebenfalls eine klare Meinung: „Die beiden Interpreten finde ich toll, die haben eine super Ausstrahlung und kommen großartig rüber. Musikalisch ist es überhaupt nicht meine Baustelle. Aber ich drücke ihnen die Daumen.“

Wie der ESC dieses Jahr ablaufen wird und vor allem wie Deutschland abschneidet, siehst du am Samstagabend (17. Mai) ab 21 Uhr in der ARD.