ESC 2025: Nur kurz vorm Finale – Stefan Raab dreht nochmal auf

Kaum jemand hat den Eurovision Song Contest in Deutschland so geprägt wie Stefan Raab. Ob als Teilnehmer, Produzent oder Show-Erfinder – sein Einfluss war riesig. Und auch wenn er sich jahrelang aus dem Rampenlicht zurückgezogen hatte, ist Raab nun zurück. Schon seit Februar mischt der Entertainer wieder kräftig beim ESC mit: Unter dem Motto „Chefsache ESC 2025“ hat er gemeinsam mit Elton und Yvonne in mehreren Vorrunden 24 Acts durch den Vorentscheid geschickt.

Die Wahl fiel auf Abor & Tynna mit ihrem Track „Baller“ – Deutschlands große Hoffnung auf den ersten ESC-Sieg seit 2010. Doch Raab wäre nicht Raab, wenn er sich damit schon zufriedengäbe.

Stefan Raab zündet ESC-Countdown

Dieses Jahr soll alles anders werden! Wie genau, beweist Entertainer Stefan Raab nun einmal mehr. Nur wenige Tage vor dem großen Finale wird er den Countdown für den ESC zünden. Und das mit einer brandneuen Live-Sendung:

„Chefsache ESC 2025 – Live aus Basel.“ Am 14. Mai um 20:15 Uhr begleitet Stefan Raab den deutschen Musikact Abor & Tynna auf den letzten Metern vor ihrem Auftritt beim größten Musikevent Europas. Dabei gibt es Proben, Backstage-Momente und persönliche Einblicke.

Stefan Raab stimmt zum ESC ein

Dies verkündete nun der Sender höchstpersönlich. Die Show wird auf RTL ausgestrahlt und ist auch in der RTL+-Mediathek abrufbar.

„Gemeinsam mit vielen prominenten Gästen, jeder Menge spannender Hintergrundgeschichten und Analysen rund um den ESC und die zu erwartende Konkurrenz, stimmt Stefan Raab Deutschland auf Europas größte Musikshow ein“, heißt es weiter in der Pressemitteilung von RTL.

„Chefsache ESC“ ist eine Kooperation zwischen RTL und der ARD. Während bei RTL die zwei Auswahl-Shows und das Halbfinale zum ESC-Vorentscheid zu sehen waren, wird das Finale im Mai wie gewohnt in der ARD zu sehen sein. Mit Raab an Bord ist die Hoffnung groß, dass es am 17. Mai 2025 endlich wieder heißt: „Germany – 12 points!“