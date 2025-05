Drama in der ARD: Erst Stunden später herrscht Gewissheit

Es war ein bis dato einzigartiger Vorgang in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Friedrich Merz bekam in der ersten Abstimmung zur Wahl des Bundeskanzlers am Dienstagvormittag nicht die erforderliche Zahl der Stimmen. Es benötigte einen zweiten Anlauf. Eine historische Schmach für den CDU-Politiker aus dem Sauerland. Eine, die natürlich auch in der ARD ausgiebig beleuchtet wurde.

So widmete das Erste Deutsche Fernsehen der Kanzlerpleite eine eigene Sondersendung mit dem Titel „Brennpunkt: Das Drama um die Kanzlerwahl“. Und das kam bei den ARD-Zuschauerinnen und -Zuschauern extrem gut an.

ARD: Zumindest die Zuschauerzahl stimmte bei der Merz-Klatsche

So hatte nicht nur Friedrich Merz wenige Stunden nach der Pleite im ersten Wahlgang die Gewissheit, dass es im zweiten gereicht hatte. Auch die ARD-Verantwortlichen wussten am Tag nach ihrer Berichterstattung, dass sie mit der Wahl ihres Brennpunktes richtig lagen.

++ Merz-Kabinett steht ++ Habemus Kanzler! Merz im zweiten Anlauf gewählt ++

5,881 Millionen Menschen schalteten laut des Branchenmagazins „DWDL“ den ARD-Brennpunkt ein. Ein Marktanteil von 24,4 Prozent im Gesamtpublikum. Und auch bei den jungen Zuschauerinnen zwischen 14 und 49 Jahren waren an Merz‘ historischer Kanzler-Schlappe interessiert. 1,006 Millionen schalteten ein, bescherten der ARD um 20.15 Uhr einen Marktanteil von 21,4 Prozent.

ARD-Brennpunkt klar vor der ZDF-Konkurrenz

Ebenfalls mit Friedrich Merz punktete auch das ZDF. Die Sondersendung „Was nun, Herr Merz?“ um 21.45 Uhr schauten im Gesamtpublikum 3,381 Millionen Menschen, was einem Marktanteil von 16,4 Prozent entsprach. Bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern schalteten 0,539 Millionen ein und bescherten dem Sender damit einen Marktanteil von 12,4 Prozent.

Ganz stark auch am Dienstagabend (6. Mai 2025): „Tierärztin Dr. Mertens“. Die Geschichten aus dem Zoo Leipzig wollten 4,354 Millionen sehen – eine Quote von starken 19,2 Prozent.