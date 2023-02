Kein „Tatort“ am Sonntag – warum sich ARD-Zuschauer trotzdem freuen dürfen

Nachdem der vergangene „Tatort“ aus Saarbrücken das Publikum an die Bildschirme gefesselt hat, liegt die Messlatte hoch. Knapp acht Millionen Menschen haben sich am Sonntag (29. Januar) den ARD-Krimi „Die Kälte der Erde“ angesehen. Der Film ist damit in ganz Deutschland Tagessieger am Sonntagabend gewesen.

Für das darauffolgende Wochenende sieht es jedoch düster aus. Der „Tatort“ fällt aus! Fans der Krimireihe müssen sich bis zum 12. Februar gedulden – oder wagen sich einfach mal an ein komplett anderes Ermittlerteam. Spannend wird es am Sonntag (5. Februar) so oder so in der ARD.

„Tatort“ macht Platz für „Polizeiruf 110“: Erster Fall ohne Lucas Gregorowicz

Der „Polizeiruf 110“ kehrt zurück! Tatsächlich räumt die „Tatort“-Produktion ihren heiß begehrten Sendeplatz am Sonntagabend zur Primetime für das ehemalige DDR-Format. Der „Polizeiruf“ ist tatsächlich nur ein Jahr jünger als der „Tatort“, dennoch verliert er sich oftmals im Schatten des Publikumslieblings.

Dabei kann sich der Cast der Filmreihe wahrlich sehen lassen – von etablierten Fernsehstars wie Charlie Hübner und Claudia Michelsen bis zu vielversprechenden Newcomern wie André Kaczmarczyk. Am 5. Februar geht es für die ARD-Zuschauer nach Brandenburg, wo sie die deutsch-polnische Mordkommission im Grenzort Świecko bei einem weiteren spannenden Fall begleiten. Es ist der erste Fall für Vincent Ross (gespielt von André Kaczmarczyk), den er ohne seinen Kollegen Adam Raczek (gespielt von Lucas Gregorowicz) lösen muss.

Schauspieler Lucas Gregorowicz hat sich 2022 nach sieben Jahren in der Rolle des Hauptkommissars dazu entschieden, die ARD-Produktion zu verlassen. Sein letzter Film „Abgrund“ ist bereits am 11. Dezember 2022 ausgestrahlt worden. Nun liegt es an Kaczmarczyks Figur Vincent Ross, den Mord an einem polnischen Staatsbürger aufzuklären, der am Jakobsweg in Brandenburg aufgefunden wird.

Weitere News:

Der „Polizeiruf 110: Der Gott des Bankrotts“ wird am 5. Februar ab 20.15 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Anschließend findest du den Film auch online in der ARD-Mediathek.