„Polizeiruf 110“: Zuschauer flippen schon vor der Ausstrahlung aus – „Ohne mich“

Es war gleich ein doppeltes Debüt: Am Sonntagabend (30. Januar) feierte Schauspieler André Kaczmarczyk sein Debüt im ARD-Krimi „Polizeiruf 110“. Er spielte in der Folge „Hildes Erbe“ den neuen Kommissar Vincent Ross, der seine Vorgängerin Olga Lenski (Maria Simon) ersetzt und nun an der Seite von Polizei-Kollege Adam Raczek (Lucas Gregorowicz ) ermittelt.

Über die Rolle des neuen „Polizeiruf 110“-Kommissars wurde im Vorfeld schon eifrig diskutiert. Denn die gab es so noch nie in einem deutschen TV-Krimi dieser Art.

„Polizeiruf 110“ (ARD): Neuer Kommissar sorgte vorab für Diskussionen

Was den neuen Kollegen an der Seite von Adam Raczek so besonders macht? Er trägt nicht nur einen Rock, sondern auch Make-up um die Augen. Kurzum: Vincent Ross ist ein genderfluider Ermittler.

Polizeiruf 110: Über den ARD-Krimi wurde vorab schon eifrig diskutiert. Foto: rbb/Hans-Joachim Pfeiffer

Das ist der ARD-„Polizeiruf 110“:

„Polizeiruf 110“ ist eine deutschsprachige Kriminalfilmreihe, die seit 1971 produziert wird

Sie wurde im DDR-Fernsehen als Gegenstück zum Westdeutschen „Tatort“ produziert

Nach der Wende etablierte sich die Fernsehserie in der gesamtdeutschen Fernsehlandschaft

In den vom DDR-Fernsehen produzierten Episoden gab es kein festes Ermittlerteam – die Zusammenstellung der Kriminalisten erfolgte zufällig und ohne Muster

Erst nach der Wende wurden Ermittlerteams integriert

„Polizeiruf 110“-Star André Kaczmarczyk: „Davor warnen mich alle“

Polizeirif 110: Andre Kaczmarczyk spielt den neuen Ermittler Vincent Ross. Foto: rbb/Jeanne Degraa

Dass André Kaczmarczyk in „Polizeiruf 110“ diese Art der Rolle spielt, wollte das Produktionsteam ganz bewusst, wie er gegenüber dem „Stern“ verrät: „Es gab seitens der Produktion und Redaktion Überlegungen dazu, und es gab Vorgespräche, was für eine Figur man erfinden will. Hauptsächlich ist das aus dem Gedanken entstanden, einen möglichst großen Kontrast du schaffen zu dem von Lucas Gregorowicz gespielten Adam Raczek.“

Es ist ein völlig neues Rollenprofil in dem Krimi, das es so noch nicht gab. Einige eingefleischte ARD-Zuschauer finden das gar nicht gut. So schreibt jemand bei Twitter: „Ach ja, der Neue trägt Röckchen. Den Anfang kann man ja gucken. Beim Nichtgefallen wird umgeschaltet.“ Oder: „Es ist mir einfach langsam zu viel.“ Ein anderer schreibt: „Ohne mich.“

Kommissar Adam Raczek bekommt mit Vincent Ross einen neuen Kollegen. Die beiden ermitteln heute Abend im neuen #Polizeiruf110 "Hildes Erbe" – um 20:15 Uhr im Ersten: https://t.co/jVquW0T9td pic.twitter.com/GkyHirITCU — Polizeiruf 110 (@Polizeiruf110) January 30, 2022

Schauspieler André Kaczmarczyk ist das allerdings egal. Eine demokratische Gesellschaft müsse das aushalten können, dass sich etwas verändert und dass Dinge gezeigt werden, die man vielleicht ablehnt, stellt der neue ARD-Star klar. „Und wenn man nicht weitergucken will, dann macht man halt aus.“

„Polizeiruf 110“ ist übrigens Andrés erste größere Rolle. Angst, dass er nicht mehr unerkannt auf die Straße gehen kann, hat André Kaczmarczyk nicht. Bewusst ist ihm das aber allemal: „Davor warnen mich alle.“

