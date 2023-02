„Tatort“-Zuschauer können kaum hinsehen: „Ein schlimmer Streifen“

Für treue Krimi-Fans ist das Abendprogramm für den Sonntag bereits gesetzt. Wenn der neue „Tatort“ kommt, schalten Millionen Menschen vor den TV-Bildschirmen die ARD ein. Die Kult-Filme gibt es mittlerweile seit über 50 Jahren. Und natürlich haben die Zuschauer auch immer mal wieder was zu moppern.

Am Sonntagabend (29. Januar) zeigt die ARD den „Tatort“ aus Saarbrücken. In „Die Kälte der Erde“ ermitteln die Kommissare Leo Hölzer, Adam Schürk, Esther Baumann und Pia Heinrich in einem rätselhaften Todesfall nach einem Fußball-Derby. Doch während einige Zuschauer begeistert sind, können die meisten kaum hinsehen. Was war los?

„Tatort“: Darum geht es in dem Film aus Saarbrücken

Die Ermittler bekommen eine Todesmeldung aus dem Krankenhaus. Dort erliegt ein Mann seiner Schädelfrakturen und einer Stichwunde. Es stellt sich heraus, dass er nach einem hitzigen Fußball-Derby in Ausschreitungen zwischen zwei Hooligangruppierungen beteiligt war. Doch hat er sich dabei so schwer verletzt, dass er stirbt? Die „Tatort„-Kommissare stehen vor einem großen Rätsel.

Denn die potenziellen Zeugen der Hooliganszene schweigen die Polizei an. Keiner von ihnen möchte sein Wissen teilen, stattdessen wollen sie die Sache lieber untereinander klären. Doch nachdem bei einem weiteren Mitglied eingebrochen wird, rückt dieses mit der Sprache raus und wendet sich an den Ermittler Leo Hölzer.

„Tatort“-Zuschauer mit eindeutigem Urteil

Unter dem Beitrag auf Facebook ist die Resonanz des Publikums durchwachsen. Während viele die Spannung und die schauspielerische Leistung der Hauptfiguren loben, können andere kaum hinschauen. Der Grund: Einige Szenen seien so brutal, dass man sie sich nur schwer ansehen kann:

„Zu brutal. Wenn sich dann die Gewaltbereiten sowas ansehen, glauben die wirklich, nach solchen Schlägen steht noch einer auf.“

„Viel zu brutal. Und wie kann man unversehrt aufstehen wenn man zwei Mal mit einer Eisenstange und voller Wucht auf den Rücken geschlagen wird, aufstehen? Da ist mindestens ein Wirbel gebrochen.“

„Ein schlimmer Streifen – bin vielleicht schon zu alt für diese neuzeitlichen Tatorte.“

„Zweimal rein gezappt, zweimal brutale Schlägerei. Nein danke.“

