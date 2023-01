„Tatort“-Star Claudia Michelsen: Schlimmer Unfall – Halswirbel angebrochen

Unfall-Drama um ARD-Star Claudia Michelsen. Die beliebte Schauspielerin, die unter anderem in mehreren „Tatort“-Episoden, in der Serie „Wilsberg“ oder „Ku’damm 56“ mitspielte, soll sich bei einem Unfall schwer verletzt haben.

Das berichtet die „Bild“ in Bezugnahme auf die Agentin von Claudia Michelsen. Demnach soll sich die 53-Jährige, die im ARD-„Polizeiruf 110“ die Tolle der Kommissarin Doreen Brasch verkörpert, zwei Halswirbel angebrochen haben. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch nicht bekannt.

„Tatort“-Star Claudia Michelsen schwer verletzt

Michelsens Presse-Agentin Katy Steinfeld sagte auf Nachfrage von „Bild“: „Ich kann bestätigen, dass es einen Unfall gab und sie sich am Halswirbel verletzt hat. Glück im Unglück, es geht ihr so weit gut! Wir gehen fest davon aus, dass sie im März wieder arbeiten kann.“

Der Unfall soll demnach auch Auswirkungen auf die Dreharbeiten zu den kommenden „Polizeiruf 110“-Episoden haben. So hätten die nächsten Aufnahmen bereits in zwei Wochen in Magdeburg starten sollen. Daraus wird nun wohl nichts.

Claudia Michelsen hatte dabei Glück im Unglück. So sind Verletzungen im Bereich der Halswirbelsäule extrem gefährlich. Gefahr für eine Querschnittslähmung soll bei Claudia Michelsen aber nicht bestehen.