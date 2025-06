„Tatort“: Neues Gesicht! Jetzt darf es jeder Krimi-Fan wissen

Neuzugang beim „Tatort“! Eingefleischte Krimifans können sich bald auf ein neues Gesicht freuen, denn im Franken-„Tatort“ gibt es eine Veränderung.

Nachdem Dagmar Menzel im Oktober 2024 der TV-Reihe den Rücken gekehrt hatte, hat das Produktionsteam nun eine Nachfolgerin unter den Kommissaren auserkoren.

„Tatort“: Neue Kommissarin!

Rosalie Thomass stößt zum Krimiformat dazu. Das berichtet der Branchendienst „DWDL“ unter Berufung des Bayerischen Rundfunks (BR). Demnach soll Thomass künftig als Kriminalhauptkommissarin Emilia Rathgeber neue Fälle in Franken lösen. Ihr Einsatz naht schon bald!

Bereits im Juli 2025 steht sie erstmals für den „Tatort“ vor der Kamera und dreht an der Seite ihres neuen Kollegen Fabian Hinrichs, der im ARD-Krimi die Rolle des Kriminalhauptkommissars Felix Voss spielt.

Wann der neu gedrehte „Tatort“ mit Rosalie Thomass gezeigt werden soll, steht noch nicht fest. Franken-Fans können sich aber definitiv noch in diesem Jahr auf einen neuen „Tatort“ aus der Region freuen: Im Herbst soll es einen neuen Franken-Krimi geben – dann allerdings noch ohne Thomass, da die Episode für Herbst längst abgedreht ist. Demnach wird Fabian Hinrichs darin noch alleine als Felix Voss den neuen Fall lösen.

„Tatort“-Neuzugang: „Wir sind begeistert“

Dass Rosalie Thomass nun beim „Tatort“ dazustößt, erfreut vor allem Bettina Ricklefs, BR-Programmbereichsleiterin Spiel-Film-Serie:

„Wir sind begeistert, dass eine außergewöhnliche Schauspielerin wie Rosalie Thomass Teil unseres Tatort Franken-Teams wird! In ihrer Rolle als Hauptkommissarin Emilia Rathgeber verkörpert sie eine Ermittlerin mit bodenständigen Wurzeln, deren aufrichtiges Herz mit wildem Takt für die Gerechtigkeit schlägt und die mit ihrer Vitalität für alle ein Gewinn ist. Die vielfach ausgezeichnete Schauspielerin brillierte in Filmen wie ‚Eine unerhörte Frau‘, ‚Grüße aus Fukushima‘ oder ‚Jagdsaison‘. Für den Bayerischen Rundfunk stand sie unter anderem in der Trilogie ‚Beste Zeit‘, ‚Beste Gegend‘ und ‚Beste Chance‘ von Marcus H. Rosenmüller vor der Kamera. Und nun also als ‘Beste Besetzung’ für die neue Rolle der Emmy Rathgeber in unserem Tatort Franken!“

Erste Berührungen mit der Schauspielerei hatte Rosalie Thomass am Münchner Volkstheater, bevor es 2003 für sie erstmals vor die Kamera ging. Zu sehen war die 37-Jährige unter anderem im „Polizeiruf“ und „Unterleuten“.