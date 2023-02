„Tatort“: ARD kündigt speziellen Schauspieler an – ER könnte Ärger bereiten

Dass immer mal wieder Gaststars eine Rolle in der ARD-Krimireihe „Tatort“ übernehmen, ist nichts Neues. Roland Kaiser spielte bereits in Münster als Roman König mit, Helene Fischer ließ in Hamburg ihre Schauspielkünste aufblitzen. Nun wurde ein Gaststar angekündigt, den im „Tatort“ wohl nur Wenige erwartet hätten.

So wird Bayern-Verteidiger Joshua Kimmich im neuen München-„Tatort“ mit dem Namen „Hackl“ die Rolle des Fitnesstrainers Kenny übernehmen. Insgesamt einen Drehtag hatte der Bayern-München-Star. Ein Glücksgriff, wie der zuständige Bayrische Rundfunk erklärt.

Joshua Kimmich wird „Tatort“-Schauspieler

„Wir haben uns extrem über das generelle Interesse von Joshua Kimmich an den ‚Tatort‚-Produktionen gefreut und waren froh, ihm eine kleine, aber feine Rolle anbieten zu können“, erklärt BR-Redakteur Cornelius Conrad gegenüber der „Deutschen Presseagentur“. Conrad weiter: „Joshua Kimmich spielt Fitnesstrainer Kenny, der im Fitnesscenter arbeitet, in dem der Bruder des getöteten Motorradfahrers trainiert.“

Doch worum geht es in dem neuen Fall aus Bayern eigentlich? Vom Sender heißt es: „Der junge Adam Moser verunglückt nachts tödlich mit seinem Motorrad. Doch der Todesfall wirft Fragen auf und führt schließlich die Kommissare Ivo Batic (gespielt von Miroslav Nemec) und Franz Leitmayr (gespielt von Udo Wachtveitl) ins Münchner Hasenbergl. Hier lebte der Tote mit seiner Freundin in einem kleinen Bungalow inmitten der anonymen Hochhäuser des Viertels. Im Nachbarhaus wohnt der alte Hackl (gespielt von Burghart Klaußner), ein stadtbekannter Störenfried, dessen Wutpotential nicht nur bei der Münchner Polizei berüchtigt ist: Hatte er auch etwas gegen Adam? Genug, dass er sterben musste? Der alte Grantler macht es der Obrigkeit wie immer schwer und entzieht sich gewaltvoll dem Vollzug. Die Stimmung zwischen Franz und Ivo ist auf dem Tiefpunkt, während eine großangelegte Suchaktion nach Hackl startet. Hinter den kalten, hohen Fassaden scheint sich mehr zu verbergen: eine Welt voller Frust, Enge und Neid.“

Ausgestrahlt wird der Kimmich-Tatort bereits am 12. März 2023. Wie die Krimi-Fans den Neuzugang aufnehmen, wird spannend sein. Schließlich wird der FC Bayern München nicht in der ganzen Republik geschätzt und Joshua Kimmich dürfte besonders in Städten wie Dortmund oder Gelsenkirchen nicht besonders beliebt sein.