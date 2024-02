Tatort (ARD): Stunt-Frau wird Nachfolgerin für Kommissar Pawlak in Dortmund

Beim Dortmunder „Tatort“-Team dreht sich das Besetzungs-Karussell.

Nachdem Martina Bönisch (gespielt von Anna Schudt) 2022 den Serientod starb, verließ jetzt auch Polizeihauptkommissar Jan Pawlak alias Rick Okon die Serie.

+++ „Tatort“: Kein Pawlak-Abschied für immer? Ein Satz macht Hoffnung +++

„Cash“ hieß der Fall, in dem der Polizeihauptkommissar zum letzten Mal ermittelt. Am Sonntag (18. Februar 2024) nahm er seinen Hut bei Deutschlands beliebtester Krimireihe. Kritiker und Fans sind sich einig: Es war eine schauspielerische Meisterleistung.

Ermitteln Faber und Herzog jetzt als Duo?

Lange ist es her: In September 2012 ging das Team mit den eigenwilligen Hauptkommissar Faber in Dortmund erstmals an den Start. Zusammen mit Martina Bönisch und den jungen Kriminal-Oberkommissaren Nora Dalay (Aylin Tezel) und Daniel Kossik (Stefan Konarske) bildete er ein schlagfertiges Team, bei dem es intern oft Zoff gab. Nicht zuletzt wegen der psychischen Probleme des sperrigen Chefs, der oft seinen eigenen Weg geht und auch vor Beleidigungen nicht zurückschreckt. Schon ihr erster gemeinsamer Fall „Alter Ego“ stieß auf positives Echo.

+++ „Tatort“ aus Dortmund sorgt bei Zuschauern für Spott – „Schöner Döner“ +++

Als erstes verließ Kossik das Dortmunder „Tatort“-Team und wechselte laut Drehbuch in der Folge „Sturm“ 217 zum LKA nach Düsseldorf. Auf ihn folgte Jan Pawlak. 2019 quittiert Nora Delay wegen anhaltender Konflikte mit ihrem Boss den Dienst. In ihre Fußstapfen trat Hauptkommissarin Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger). Sie bildet nun also mit Faber das Dortmunder Kernteam. Doch schon in „Cash“ wird eine neue Kollegin eingeführt.

Neue „Tatort“-Ermittlerin in Dortmund ist auch Stunt-Frau

Alessija Lause spielt zukünftig die Rolle der Hauptkommissarin Ira Klasnić. Die 42-jährige verfügt über viel Bühnenerfahrung und ist auch im TV seit langem präsent. Die Schauspielerin hatte ihre Anfänge 2006 in der RTL-Serie „Hinter Gittern im Frauenknast“. Es folgten Gastrollen beim Bergdoktor, SOKO Wismar und in einigen Tatort-Filmen. Geboren ist sie in Bad Aibling in Bayern, ihre Mutter ist Kroatin, ihr Vater Deutscher. Äußerst Bemerkenswert: Die Schauspielerin ist auch ausgebildete Stuntfrau. Sie doubelte internationale Stars wie Diane Kruger und Cate Blanchett.

Der Titel ihres ersten „richtigen“ Falles lautet „Made in China“, gedreht wurde im August 2023 in Dortmund und Köln.