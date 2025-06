„Tatort“ am Pfingstmontag: Am Morgen danach folgt die Ernüchterung

Bereits seit dem Jahr 1970 begeistert die ARD-Serie „Tatort“ Jung und Alt. Millionen von Menschen sind im Krimifieber und freuen sich auf die neuen Folgen, die wöchentlich erscheinen. Für gewöhnlich versorgt der Sender die hungrigen Zuschauer jeden Sonntag mit einer neuen Folge. Doch am Pfingstmontag (9. Juni) durften sich Fans ebenfalls über neuen Stoff freuen.

Am Tag nach der Ausstrahlung macht nun jedoch eine unschöne Nachricht die Runde.

„Tatort“-Folge sorgt für Verluste

„Feuer“ ist der Name der neuen „Tatort“-Folge, die am Pfingstmontag über die Fernsehbildschirme flackerte. Der Inhalt der Episode ist mal wieder starker Tobak. Nach einem Brandanschlag stirbt eine Mutter an einer Rauchvergiftung, die Frau war bereits seit Jahren Opfer ihres gewalttätigen Ehemanns. Ein möglicher Femizid steht im Raum, weshalb sich Kommissar Faber (gespielt von Jörg Hartmann) in ein Frauenhaus einschleust, um an Informationen zu kommen.

Am Tag nach der Ausstrahlung folgt dann jedoch die Ernüchterung. Wie das Medienmagazin „DWDL“ berichtet, war der Pfingstmontag für die Serie der „zweitschlechteste Tag des laufenden Jahres“. Demnach habe auch das Krimiformat in den letzten Jahren immer mehr lineare Reichweite verloren. Den Kopf in den Sand stecken muss das „Tatort“-Team jedoch keineswegs…

Denn trotz der sinkenden Einschaltquoten konnte der „Tatort“ am Feiertag den Tagessieg einholen. Beim Gesamtpublikum erreichte die ARD-Sendung einen Marktanteil von 23,8 Prozent, 5.9 Millionen Menschen schalteten ein. Auch in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag die Krimiserie in Führung. Eine Million Zuschauer schauten sich den neuesten Fall an, was einem Marktanteil von 21,6 Prozent entspricht.

Erfolge konnte in dieser Zielgruppe ebenfalls die RTL-Show „Wer wird Millionär?“ mit einem Marktanteil von 14,3 Prozent verzeichnen. 526.000 Menschen schauten zu, während Günther Jauch durch den Abend führte. Das „Bauer sucht Frau“-Team musste sich hingegen mit einem schwächeren Marktanteil von 7,4 Prozent zufrieden geben.

Auch nach all den Jahren schauen sich Millionen von Menschen die neuen Folgen des „Tatorts“ an. Obwohl die Einschaltquoten immer weiter sinken, darf sich das Team der Serie sicherlich auch in Zukunft über den ein oder anderen Tagessieg freuen.