Superstar Pink wird emotional: „Heute tut es einfach nur weh“

Sie ist ein absoluter Weltstar und ihre Songs laufen seit Jahrzehnten im Radio rauf und runter: Pink. Seit ihrem Durchbruch mit dem Song“Get the Party Started“ im Jahr 2001 ist die Sängerin auf der Überholspur unterwegs. Ein neuer Hit nach dem anderen, ausverkaufte Stadien und den Familienalltag mit ihren zwei Kindern, Willow und Jameson, meistert die mittlerweile 43-Jährige gekonnt.

In den letzten Jahren baute sich die Sängerin sogar ein zweites Standbein auf und machte ihr Hobby zum Beruf. Pink verkauft mit „Two Wolves Wine“ den Wein aus den Trauben ihrer eigenen Weinberge in Kalifornien. Dass Pink ein absoluter Herzensmensch ist, ist bekannt. Das Video, das die Sängerin nun postete, geht ihren Fans nah.

Pink teilt Trauer mit ihren Fans

Mit ihren emotionalen Songtexten berührt sie die Herzen von Millionen von Fans. Doch der Beitrag, den die Sängerin nun mit ihren 10,2 Millionen Followern auf Instagram teilt, zeigt den Superstar von einer ganz privaten Seite. Diesen Post widmet sie ihrem Vater, Jim Moore, der Pink die Liebe zur Musik in die Wiege gelegt hatte und im Jahr 2001 verstarb. Die Sängerin zeigt nun ein altes Video von ihrem geliebten Vater und Sohn Jameson, die beiden sitzen am Essenstisch und albern herum, die Liebe des Großvaters zu seinem Enkelsohn ist selbst durch die Handykamera spürbar.

Pink kommentiert das Video mit berührenden Worten: „Ich vermisse dich, Papa. Die Kinder vermissen dich auch. Ich hasse es manchmal, lustig sein zu müssen, damit es nicht so sehr weh tut. Heute ist nichts lustig. Heute tut es einfach nur weh.“ Jeder Mensch, der bereits eine geliebte Person verloren hat, kann den Schmerz der Sängerin sicherlich nachvollziehen. Pink, die mit bürgerlichem Namen Alecia Moore heißt, hofft, dass ihr Vater auch jetzt noch die Liebe seiner Tochter spüren kann. Sie beendet den Text mit den Worten: „Gegangen, aber nicht vergessen, Daddy Sir“.

Die Fans von Pink teilen in den Kommentaren ihre eigenen Erfahrungen der Trauer. Die Sängerin betont bei ihren Konzerten immer wieder, dass das gemeinsame Fühlen von Emotionen heilend sei. Das scheinen sich ihre Fans zu Herzen genommen zu haben. Eine Followerin schreibt: „Das bringt mein Herz zum schmelzen. So eine liebevolle Erinnerung, ich kann das nachvollziehen und sende dir eine Umarmung!“ Pink ist mit ihrem Schmerz definitiv nicht alleine.

Auf ihrem letzten Album „Trustfall“ findet sich ein Song, der ganz und gar ihrem Vater gewidmet ist. In „When I get there“ singt Pink: „I think of you when I think about forever“ (zu Deutsch: Ich denke an dich, wenn ich an die Ewigkeit denke). Pink scheint in der Musik eine Form der Heilung gefunden zu haben, die sie seit Jahrzehnten an ihre Fans weitergibt.