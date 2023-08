Vanessa Mai: Fan rastet aus – „Ist das grad wirklich passiert“

Sie gehört zusammen mit Helene Fischer oder Andrea Berg zu den erfolgreichsten Schlager-Sängerinnen in Deutschland: Vanessa Mai. Die Sängerin spielt Konzerte vor Tausenden Zuschauern, ist in TV-Shows zu sehen, Millionen folgen ihr in den sozialen Medien. Den Kontakt zu ihren Fans hat Vanessa Mai jedoch nie verloren. Nach jedem Konzert nimmt sich die „Jeans, T-Shirt und Freiheit“-Sängerin Zeit. Schreibt fleißig Autogramme, hält ein kleines Pläuschchen, knipst Selfies en masse.

„Second fam“, also zweite Familie, nennt die 31-Jährige ihre Anhängerinnen und Anhänger. Und macht das auch immer wieder in den sozialen Medien deutlich. So auch an diesem Wochenende, an dem Vanessa Mai gleich mehrere Bilder von sich und ihren Fans bei Instagram teilte.

Vanessa Mai und ihre Fans

Da sehen wir Vanessa mit unzähligen Freundschaftsarmbändchen, Fotos mit Fans, Aufnahmen von Konzerten. Dazu der Gruß: „Second fam. End of Story. Maiteam.“ Ein wunderbarer Gruß an die treuen Anhänger, die regelrecht euphorisch auf die Bilder reagieren.

„Oh mein Gott. Ist das grad wirklich passiert? Hast du wirklich von uns zweien ein Bild gepostet? Danke. Ich glaube, ich gehe mal meinen Puls checken“, schreibt beispielsweise eine Anhängerin in den Instagram-Kommentaren zu Vanessas Bilderstrecke. Eine weitere ergänzt: „Oh mein Gott, wie süß ist das? Ich hab dich so lieb. Für immer.“

Fans jubeln über Vanessa Mais Posting

Und eine Dritte jubelt: „Wie süß ist das bitte mit den Armbändern? Da hat man doch direkt das Gefühl, man wäre bei Taylor Swift gelandet.“ Na, dann kann man nur hoffen, dass sich Vanessa Mai noch ein bisschen Kraft für den kommenden Mai aufspart. Dann wird die Sängerin nämlich vor Tausenden Fans in der „Porsche-Arena“ in Stuttgart auftreten. Ein Heimspiel für die gebürtige Backnangerin.

Mehr Nachrichten:

„Dieses Konzert bedeutet mir so viel! Es wird sehr besonders werden. Zwei Tage nach meinem Geburtstag, in meiner Heimat, in der Porsche-Arena. Ihr wisst, warum diese Location besonders für mich ist. Gerade nach 2018 jetzt dort spielen zu dürfen, trägt so viel Symbolik in sich. Auch weil es 2023 keine Tour geben wird, freue ich mich so sehr auf diesen Abend mit euch. Es wird kein Konzert, es wird ein Event. Ein Abend, den wir nicht mehr vergessen werden“, schreibt Vanessa Mai zu diesem Auftritt. Und Autogramme wird sie dort sicherlich auch zahlreich schreiben dürfen.