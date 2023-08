Vanessa Mai: Fan richtet sich mit emotionalen Worten an die Sängerin – „Ich war echt down“

Mit Songs wie „Ich sterb für dich“ und „Wolke 7“ sang sie sich in die Herzen aller Schlagerfans: Vanessa Mai. Nach dem Ende ihrer ehemaligen Band „Wolkenfrei“ ging es für die 31-Jährige steil bergauf. Es folgten ausverkaufte Arenen, goldene Schallplatten und eine riesige Fan-Gemeinde. Auf der Social-Media-Plattform Instagram verfolgen mittlerweile 1 Million Fans den beruflichen und privaten Alltag des Stars.

Mais Community scheint stärker denn je, der Schlagersängerin ist ein freundschaftliches Verhältnis zu ihren Fans wichtig. Jüngst erstellte sie einen eigenen Broadcast-Channel auf Instagram, um ihre Fans wie in einem persönlichen Chat mit täglichen Updates versorgen zu können. Eine große Menge an Fanpost ist die Schwiegertochter von Andrea Berg sicherlich gewöhnt. Doch diese Nachricht, die sie von einem Fan zugeschickt bekam, berührte das Herz des Schlagerstars ganz besonders.

„That’s why“ schreibt Mai zu der Nachricht des Fans, die sie in ihrer Instagram-Story teilt, und fügt einen Herz-Emoji hinzu. Die Verfasserin der Nachricht vertraut der Sängerin an, dass sie in letzter Zeit oft „down war“. Ein Treffen mit ihrem Idol, inklusive gemeinsamen Foto und Umarmung, haben ihr in dieser Situation wirklich gut getan.

Weiter dankt sie Mai für ihr gesamtes Sein und teilt ihr mit, wie sehr sie Mais Doku „Mai Time is Now“ inspiriert habe. Der Fan geht sogar noch einen Schritt weiter und schreibt: „Deine Stimme hat wirklich gut getan und ich konnte echt wieder mit anderen Augen sehen, wie wertvoll jeder Moment ist!“ Mai scheint diese Nachricht sehr gerührt zu haben. Die Worte des Fans haben sie scheinbar daran erinnert, weshalb sie diesen Beruf ausübt.

Wer von Vanessa Mai nicht genug bekommen kann, findet in der ARD-Mediathek die Dokumentation „Mai Time is Now“ der Sängerin in voller Länge.