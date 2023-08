Vanessa Mai macht Ankündigung für 2024! „Überraschung, ich bin zurück“

Es gab eine Zeit, in der ihre Fans Vanessa Mai sehnlich vermissten. Die Sängerin hatte sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und auch musikalisch erstmal die Pause-Taste gedrückt. Spätestens seit ihrer Comeback-Ankündigung von „Wolkenfrei“ 2022 in der ZDF-Show von Giovanni Zarrella war klar, Vanessa Mai ist mit vollem Elan zurück.

2023 sah man die Sängerin bereits bei diversen TV-Shows und auf zahlreichen Bühnen. Ob als Vanessa Mai oder mit neuer Musik von „Wolkenfrei“, die Sängerin weiß ihre Fans zu begeistern. Jetzt verkündete sie auf Instagram ihren nächsten großen Plan.

Vanessa Mai kündigt Show-Comeback für 2024 an

„Überraschung, ich bin zurück!“, schreibt Mai am Freitag (18. August) zu einem Video in ihrer Instagram-Story. Zu sehen ist die Sängerin, wie sie auf der Bühne steht und die Stimmung im Publikum zum Kochen bringt.

Es sind Aufnahmen von einem alten Auftritt und Momenten, die sich in nicht allzu langer Zeit wiederholen sollen. Mit dem Video kündigt Vanessa Mai an, dass sie 2024 bei der Veranstaltungsreihe „Die Schlagernacht des Jahres“ mit dabei sein wird. Gleichzeitig rührt sie nochmal ordentlich die Werbetrommel und gibt ihren Fans Bescheid, dass immer noch jede Menge Tickets verfügbar sind.

„Die Schlagernacht des Jahres“: Vanessa Mai ist mit dabei

2023 konnten sich Schlager-Fans bisher über Interpreten wie Oli P., Mickie Krause, Michelle oder Kerstin Ott freuen. Wobei Letztere ihren Auftritt in Hamburg kurz nach dem Start abbrechen musste, wir berichteten.

Vanessa Mais Fans jedenfalls können sich jetzt freuen. In der Vergangenheit war die Sängerin schon mal Teil des Ensembles, jetzt kehrt sie endlich wieder zurück. Und das nach eigenen Aussagen auch bei allen Terminen in 2024. (Die Frühjahrstermine bis Juni 2024 sind bereits öffentlich.)

„Außer am 4. Mai“, wie sie auf Instagram bekannt gibt. Da ist „Die Schlagernacht des Jahres“ zu Gast in Köln. Und Vanessa Mai zeitgleich mit eigenem Konzert in Stuttgart.