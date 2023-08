ZDF: Ticket-Krimi um Giovanni Zarrella – „Ihr seid verrückt“

Na, das nennt man mal Nachfrage beim ZDF! Dass Tickets von begehrten Events und Konzerten schnell weg sind, kann man sich denken und ist auch gar nicht so selten. Was hier aber das ZDF zu verzeichnen hat, ist mehr als ein Erfolg. Der Grund: Giovanni Zarrella (45) und seine Show in Berlin am 18. November!

Denn die Tickets sind seit dem 15. August im Vorverkauf erhältlich. Oder besser gesagt: waren! Kein Witz: Für nicht wenige Fans endete der Vorverkauf in einem Drama. Auf Instagram macht Sänger Giovanni Zarrella zunächst auf den bevorstehenden Vorverkauf aufmerksam.

ZDF: Ticket-Krimi um Giovanni Zarrella

Er gibt Startschuss und Bestelllink bekannt, postet dazu einen Countdown. Was dann folgt, hätte der 45-Jährige wohl nicht erwartet… Denn nach gerade mal 14 Minuten sind schon alle Tickets für die Show im Berliner Velodrome weg! Zarrella selbst kann sein Glück kaum fassen.

Er schreibt auf Instagram in seiner Story: „14 Minuten… Ihr seid verrückt! Berlin wir kommen!“ Ausverkauftes Haus, heißt es wohl. Tatsächlich sind keine Tickets mehr zu bekommen. Dabei sind sie nicht mal so ganz günstig: Die günstigste Preisklasse beginnt bei 25 Euro, die teuerste liegt bei 85 Euro.

„Ihr seid verrückt“

Und die, die leer ausgegangen sind? Haben wohl leider Pech gehabt, das ZDF nimmt keine Ticket-Anmeldungen und Vorbestellungen mehr an.

Aber ein Trost bleibt ja den vielen Fans noch: Die Show von Giovanni Zarrella wird am Showabend live im ZDF ab 20.15 Uhr ausgestrahlt. Na, darüber kann man sich schließlich auch dolle freuen…