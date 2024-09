Besondere Ehre für Giovanni Zarrella – „Meine Mama platzt vor Stolz“

Köln trifft auf Bella Italia – und das mit einem echten Knall! Als Italiens Präsident Sergio Mattarella am Samstag (28. Samstag) in der Stadt ankam, war die Atmosphäre so spritzig wie ein Negroni zur Happy Hour. Doch im Rampenlicht stand niemand anderes als Moderator und Schlager-Star Giovanni Zarrella (46)!

Dass der Sänger italienische Wurzeln hat, ist kein Geheimnis. Kein Wunder also, dass er für gute Stimmung bei dem besonderen Staatsbesuchs-Dinner sorgen sollte. Dabei zitterten selbst einem Profi wie Giovanni ein wenig die Knie.

Giovanni Zarrella: Italienischer Flair in Köln

In der Kölner Flora wurde der rote Teppich ausgerollt für ein Dinner, das selbst die anspruchsvollsten Gaumen verwöhnte. Ministerpräsident Hendrik Wüst und seine Frau Katharina luden zu einer kulinarischen Reise ein. Mit dabei waren Medienberichten zufolge zahlreiche Politiker und natürlich der Star der Stunde: Präsident Sergio Mattarella. Während die VIPs, darunter Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker und Olympia-Boxer Nelvie Tiafack, ihre Gänge genossen, kam für Giovanni der große Moment.

Der ZDF-Moderator hatte die besondere Ehre zu singen und ließ mit Hits wie „Volare“ , die Herzen zum Schmelzen. Im Interview mit der Bild erklärte Giovanni die Bedeutung dieses Auftritts: „Italien und Deutschland sind meine Wurzeln und mein Leben. Diese beiden Länder haben mich geprägt, sind meine Heimat. Es ist für mich sehr besonders, vor beiden Präsidenten und vor meinem Ministerpräsidenten drei der bekanntesten Lieder Italiens singen zu dürfen.“

Der Höhepunkt des Abends? Präsident Mattarella vergaß laut „Bild“-Informationen glatt das Protokoll, stand auf und bedankte sich persönlich bei Giovanni für seine mitreißende Darbietung. Giovanni erzählte der „Bild“: „Vor allem für meine Eltern, die als Gastarbeiter nach Deutschland kamen, ist es aufregend und unvorstellbar, dass ich Präsident Mattarella treffe. Meine Mama meinte sofort, ich müsse unbedingt ein Foto mit ihm zusammen machen. Sie platzt vor Stolz.“