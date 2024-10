ZDF: Giovanni Zarrella lädt wieder ein – DIESE Stars sind mit dabei

Es ist offiziell: Giovanni Zarrella bringt am 9. November 2024 die Lokhalle in Göttingen zum Beben! Mit einem Line-up, das die Herzen höher schlagen lässt, verspricht die „Giovanni Zarrella Show“ auf ZDF ein Abend voller Hits, Magie und einer Prise italienischem Charme.

Doch kann Giovanni mit seinem Staraufgebot die Zuschauerzahlen wieder nach oben katapultieren?

ZDF: Er kämpft um die Gunst der Zuschauer

Fans dürfen sich auf Schlager-Titanen wie Roland Kaiser, Maite Kelly und Marianne Rosenberg freuen. Diese werden selbstverständlich altbewährte Ohrwürmer zum Besten geben. Doch Zarrella hat sich nicht lumpen lassen und auch frischen Wind ins Programm geholt: Max Giesinger und Lea bringen deutschen Pop in die Show, während David Garrett und Stjepan Hauser mit einer einzigartigen Version von Taylor Swifts „Shake It Off“ auftrumpfen.

+++ Besondere Ehre für Giovanni Zarrella – „Meine Mama platzt vor Stolz“ +++

Als wäre das nicht genug, zaubern die Ehrlich Brothers noch ein wenig Magie in die Nacht. Während sie im September 2021 mit starken 3,81 Millionen Zuschauern startete, fiel die Quote am 21. September dieses Jahres auf einen neuen Tiefpunkt von 2,73 Millionen. Doch sei anzumerken, dass diese Ausgabe nicht live gesendet wurde.

Ob die Live-Übertragung aus Göttingen den erhofften Quotenaufschwung bringt, bleibt spannend.

Das ZDF strahlt eine neue Ausgabe der „Giovanni Zarrella Show“ am 9. November ab 20.15 uhr aus.