Pink: Fan bringt während ihres Konzertes Baby zur Welt

Sängerin Pink ist einer der größten Pop-Stars unserer Zeit. Mit Hits wie „U + Ur Hand“, „What about us“ oder „Try“ sang sie sich in die Herzen ihrer Fans. Pink, die mit bürgerlichem Namen Alecia Moore heißt, gelingt es, die Sorgen und Ängste, die das Menschsein mit sich bringt, in Songtexten zu verarbeiten und so das Gefühl einer großen Gemeinschaft zu erzeugen. Ein Großteil ihrer Fans ist mit ihr gewachsen und bereits seit Jahrzehnten Anhänger der Sängerin.

Die Bühnenshows der zweifachen Mutter ähneln einem riesigen Zirkus, sie begeistert mit ihrer charakteristischen Stimme und Akrobatikeinlagen. Die Sängerin fliegt am Ende ihrer aktuellen Show sogar über die Köpfe des Publikums hinweg, während sie ihren Song „So what“ zum Besten gibt. „Summer Carnival“ heißt die Stadium-Tour, mit der die Sängerin in diesem Jahr durch Europa und die USA reist. Doch was nun laut „CBS News“ während ihres Konzertes in Boston passierte, ist wirklich kaum zu glauben.

Pink: Ein etwas anderes Konzerterlebnis

Angela Mercer, ein großer Pink Fan, freute sich genau wie die anderen zehntausenden Fans auf das unvergessliche Konzerterlebnis. Doch gerade als sie ihren Sitzplatz eingenommen hatte, bekam die Hochschwangere Wehen. Nach einem kurzen Gespräch mit ihrem Frauenarzt beschlossen sie und ihre Begleitung, die Mutter und Schwester der Hochschwangeren, ins nah gelegene Krankenhaus zu fahren.

Ein Uber während eines Stadium-Konzertes zu bekommen, ist jedoch fast unmöglich! Der einzige Weg, um das Krankenhaus zu erreichen: Laufen! Also machte sich Angela zu Fuß auf den Weg in die Notaufnahme. Ihr Ehemann befand sich währenddessen in der gemeinsamen Wohnung in Upstate New York und bekam die riskante Situation lediglich per Telefon mit. Glücklicherweise erreichte die Familie das Krankenhaus rechtzeitig und Angela brachte einen gesunden Sohn auf die Welt.

Pink freut sich über Happy End

Auch die Sängerin selbst hört von dem Vorfall, der sich während ihres Konzertes zutrug. Die Mutter von Willow, 12 Jahre alt, und Jameson, 6 Jahre alt, teilte einen Artikel über das Baby-Glück bei Twitter. Pink kommentiert den Beitrag mit den Worten: „This is the sweetest!!! Congratulations!!!“ (zu Deutsch: Das ist das Süßeste. Herzlichen Glückwunsch!). Selbst ein Rockstar wird bei Baby-News ganz emotional.

Angela und ihrem neugeborenen Sohn, Aycen Hart, geht es gut. Das Konzert habe sie zwar verpasst, dafür aber das schönste Geschenk der Welt erhalten.