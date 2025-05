Dortmund: Traditions-Geschäft gibt auf – nach 76 Jahren

In Dortmund schließt ein traditionsreiches Geschäft, das viele traurig zurücklassen wird! Seit Ende April ist bekannt, dass für Nähmaschine Blättermann am Freistuhl 17 Schluss ist. Damit geht eine 76 Jahre lange Unternehmensgeschichte zu Ende.

Der Laden wurde zuletzt von dem Ehepaar Susanne und Ulrich Blättermann geführt und das schon in dritter Generation. 1949 wurde das alteingesessene Fachgeschäft in Dortmund von Susanne Blättermanns Großeltern gegründet. Doch was sind die Gründe für die Schließung und wie geht es weiter?

Dortmund verliert Traditions-Laden

Auf über 200 Quadratmetern Ladenfläche bot Nähmaschine Blättermann neben Nähmaschinen aller Art zuletzt auch zahlreiche Workshops und Kurse an, die sich an Einsteiger und Fortgeschrittene richteten. Doch all das habe sich nicht mehr rentiert, wie der Geschäftsführer Ulrich Blättermann gegenüber „wa.de“ erzählt: „Wir hätten gerne noch fünf Jahre – bis zu unserer Rente – weiter gemacht. Leider rechnet es sich aufgrund gestiegener Mieten und weiterer Kosten finanziell nicht mehr.“

Auch die Kaufkraft der Dortmunder habe nachgelassen ­– was der Laden mit teuren Maschinen sehr gespürt hat. „Die Menschen halten ihr Geld für wichtigere Sachen zurück. Wir verkaufen gehobenere Maschinen, also quasi Luxusartikel, bis hin zum Preis von 6.000 Euro. Das ist eine Summe, die viele heutzutage zum Beispiel für Autos ausgeben“, erklärt er weiter.

Wie „Ruhr Nachrichten“ berichtet, habe Ulrich Blättermann bereits vor wenigen Tagen die Schlüssel für den Laden abgegeben. Wie der 61-Jährige nun beruflich weitermachen will, steht noch nicht fest – Nähmaschinen will er aber endgültig den Rücken kehren. Aktuell wird die Immobilie auf einem Online-Portal zur Vermietung angeboten. Welches Geschäft also demnächst in die Dortmunder Innenstadt ziehen wird, bleibt abzuwarten. Eine gastronomische Nutzung des Ladenlokals sei jedoch ausgeschlossen, so der Vermieter.