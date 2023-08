Sorge um Elton John: Musiklegende ins Krankenhaus eingeliefert

Große Sorge um Musiklegende Elton John. Wie ein Sprecher des Sängers gegenüber der „Daily Mail“ bestätigt, sei der 76-Jährige am Sonntag in seiner Villa in Nizza gestürzt. Elton John sei direkt in die orthopädische Abteilung des Princess-Grace-Krankenhauses gebracht worden.

Wie der Sprecher des Sängers weiter erklärt, sei Elton John am Montagmorgen bereits wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden. Er sei in „guter Gesundheit“ und wieder zu Hause.

Elton John wegen Sturz im Krankenhaus

In einer offiziellen Erklärung, die der „Daily Mail“ vorliegt, heißt es: „Wir können bestätigen, dass Elton nach einem gestrigen Ausrutscher in seinem Haus in Südfrankreich vorsorglich das örtliche Krankenhaus aufgesucht hat. Nach den Kontrolluntersuchungen wurde er heute Morgen sofort entlassen und ist jetzt wieder zu Hause und bei guter Gesundheit.“

Elton John hatte im Juli seine „Farewell Yellow Brick Road“ beendet, zuletzt war der Superstar in Frankreich gesehen worden. Die Tour, die ihn durch ganz Europa führte, soll seine letzte gewesen sein. Er wolle nun mehr Zeit mit seinem Mann und den Kindern verbringen, hieß es vom 76-Jährigen. In einem Interview verriet der Sänger: „Es ist sehr anstrengend auf Tour zu sein. Außerdem führt es mich weg von meiner Familie und meinen Kindern.“

Veröffentlicht Superstar Elton John noch einmal neue Songs?

Allerdings sei es nicht ausgeschlossen, dass der britische Superstar in Zukunft noch einmal neue Musik veröffentlicht. Zudem erklärte der 76-Jährige, dass er seine Auftritte nicht komplett aufgegeben habe und wahrscheinlich immer noch ab und zu „die ein oder andere Show“ spielen werde.

