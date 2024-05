Gelsenkirchen: Mann mit Messer verletzt – 80 Personen sorgen für Tumulte vor Krankenhaus!

Was für chaotische Szenen in Gelsenkirchen! Am späten Mittwochabend (8. Mai) kam es zwischen zwei Männern (38 und 34 Jahre alt) auf der Florastraße in Bulmke-Hüllen zu einem Streit.

Der Jüngere der beiden stach dann auf den anderen ein, verletzte ihn dadurch. Laut Zeugen habe der Täter gegen 21.30 Uhr mit seinem Auto angehalten, sei ausgestiegen und habe nach dem Streit gezielt zugestochen. Anschließend sei er über die Bismarckstraße in Gelsenkirchen geflüchtet.

Gelsenkirchen: Aufstand vor Krankenhaus

Die Polizei Gelsenkirchen ermittelte bereits, dass sich Täter und Opfer aus vorherigen Streitereien kannten. Der 38-Jährige kam ins Krankenhaus. Bis zu seiner Entlassung in der Nacht versammelten sich rund 80 Personen vor dem Hospital, blockierten sogar die Zufahrtswege!

Die Polizei musste anrücken, sorgte dort für Sicherheit und forderte den Mob auf, das Gelände zu verlassen. Als das Messer-Opfer gegen 0.30 Uhr das Krankenhaus verließ, ging auch die Menge wieder.

Die Ermittlungen gegen den flüchtigen Täter wegen des Verdachts auf gefährliche Körperverletzung laufen.