NRW: Messer-Angriff! Mann liegt lebensgefährlich verletzt vor Club – Ermittler vor Rätsel

Mysteriös Fall in NRW! Ein schwer verletzter Mann vor einer Diskothek wirft bei der Polizei Düsseldorf (NRW) Fragen auf. Das Opfer wurde in den frühen Morgenstunden am Sonntag (27. April) mit lebensgefährlichen Stichverletzungen vor einem Club an der Bahnstraße gefunden.

Der Mann wird zurzeit im Krankenhaus behandelt. Von dem Täter fehlt allerdings jede Spur. Dem Angriff soll nach ersten Informationen der Ermittler aus NRW ein Streit vorausgegangen sein.

Düsseldorf (NRW): Mann nach Attacke in Lebensgefahr

Die Polizei und Staatsanwaltschaft Düsseldorf ermitteln aktuell in einem versuchten Tötungsdelikt, dass sich am frühen Sonntagmorgen in der Stadtmitte zugetragen hat. Demnach soll es zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung vor einer Disco gekommen sein.

Auch aktuell: Mysteriöse Todesfälle in NRW-Stadt – gleich zwei Leichen gefunden

Zunächst war noch von einer Schlägerei die Rede. Doch dann soll der Täter seinem Kontrahenten lebensgefährliche Stichverletzungen zugefügt haben. Danach habe er das Opfer zurückgelassen und sei geflüchtet. Der Verletzte wurde bereits ins Krankenhaus gebracht und wird dort derzeit behandelt. Nähere Angaben zu ihm wollte die Polizei nicht machen.

+++ Messer-Attacke in NRW! Mann (39) nach Streit in Lebensgefahr +++

Polizei in NRW bittet um Hinweise

Ersten Ermittlungen zur Folge soll der Streit bereit im Club begonnen und sich dann auf die Straße verlagert haben. Die Täter sind zurzeit noch unbekannt und flüchtig. Die Polizei hat bereits eine Mordkommission eingerichtet, die sich mit dem Fall beschäftigt und derzeit auf Hochtouren ermittelt.

Mehr Nachrichten aus der Region:

Diese richtet sich nun an die Bevölkerung auf der Suche nach Hinweisen zu den Tätern und zum Tathergang. Viele Fragen sind derzeit noch offen: der Grund für den Streit, ob sich die Beteiligten kannten, die Art der Tatwaffe und ihr Verbleib. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat oder Angaben zum Täter beziehungsweise zur Tat machen kann, wird dringend um einen Anruf unter der Telefonnummer 0211 8700 gebeten.