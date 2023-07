Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages haben bald Sommerferien. Ab dem 7. Juli startet die zweimonatige Sommerpause. In der letzten Sitzungswoche überraschte vor allem ein Parlamentarier mit seinem Look.

„Bei Kubicki ist schon Sommerpause“, schreibt Journalist Marius Mestermann auf Twitter. Der Grund: Der Bundestagsvizepräsident sitzt vor der achtwöchigen Pause bereits mit Sonnenbrille im Bundestag. In den sozialen Netzwerken wird Wolfgang Kubicki deshalb mit Sänger Elton John verglichen.

Bundestag: „Sehr stylish“

Am Mittwoch (5. Juli) trug der FDP-Politiker eine runde, violette Brille im Parlament. Mehrere User wunderten sich über das Auftreten von Kubicki. Bundestagsmitglied Tino Sorge (CDU) meldete sich beispielsweise auf Twitter so zu Wort: „Gute Besserung, lieber Elton äh Wolfgang Kubicki! And by the way: Sehr stylish“.

FDP-Parteikollege Florian Toncar griff den sommerlichen Look Kubickis ebenfalls auf. Der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister der Finanzen twitterte scherzhaft: „Spekulationen über den Verbleib des Bundestagsvizepräsidenten Wolfgang Kubicki oder gar den Verlauf des gestrigen Sommerfests der FDP werden in aller Form zurückgewiesen“.

Bundestag: Elton-John-Vergleich sorgt für Lacher

Was aber steckt wirklich hinter der bunten Sonnenbrille? Kann Wolfgang Kubicki die Sommerpause des Bundestages wohl kaum noch abwarten? Für eine Aufklärung sorgte der Vizepräsident dann selbst.

Auch interessant:

Der FDP-Politiker sagte: „Bevor ich die nächste Frage aufrufe, muss ich etwas klarstellen: In den sozialen Netzwerken kursiert die Meldung, Elton John würde die Sitzung leiten. Das ist falsch.“ Dann nennt Kubicki den wahren Grund: „Die Brille ist einer Augenoperation geschuldet. Auch wenn ich finde, dass sie mir gut steht.“ Seine Erklärung sorgte für Lacher im Bundestag. Um welche Augenoperation es sich genau handelte, erwähnte der 71-Jährige nicht.