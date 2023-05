Elton John: Schreckmoment bei Konzert in Berlin – Fans halten den Atem an

Endlich war es so weit. Am Mittwoch gab Elton John das zweite seiner drei lang ersehnten Berlin-Konzerte in der Mercedes-Benz-Arena. Knapp zweieinhalb Stunden unterhielt der mittlerweile 76 Jahre alte Rockstar seine Fans auf seiner Abschiedstour.

Dass der Brite inzwischen längst im Rentenalter ist, merkte man ihm nur in wenigen Situationen an. Elton John spielte, sang, kommunizierte mit den Fans und wechselte sogar mehrfach das Outfit. Doch während der Zugabe gab es einen echten Schreckmoment für die tausenden Fans!

Elton John: Schrecksekunde in der Zugabe

Es passierte, als Elton John gerade „Your Song“ performte. Immer wieder wischte sich der über die Nase. Als dann später der Applaus aufbrandete, wandte er sich nicht dem Publikum zu, sondern drehte sich weg. Ein Taschentuch nach dem anderen zog er aus einer bereitstehenden Box, schnäuzte sich und tupfte.

Und die Zuschauer? Die applaudierten weiter, um ihrem Star die Privatsphäre zu gönnen, die er in dieser misslichen Situation brauchte. Doch je länger die Situation dauerte, umso mehr mischte sich auch Tuschelei in den Applaus. Einige hielten den Atem an. Was war los mit dem Musiker? Hatte er vielleicht eine Allergie?

Elton John: Nasenbluten beim Konzert

Die Antwort gab er selbst, nachdem er sich doch wieder dem Publikum zugewandt und seinen verdienten Applaus eingeheimst hatte. „Nosebleed“, raunte er ins Mikrofon. Nasenbluten.

Ein unschöner Umstand, von dem sich Elton John allerdings nicht stoppen ließ. Er setzte sich zurück an den Flügel und performte „Goodbye Yellow Brick Road“. Schreckmoment vorbei!