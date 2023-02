Stefan Mross: Aus Ex Anna-Carina bricht es raus – „Die letzten zwei Monate waren schlimm“

Nach sechs Jahren Beziehung – zwei davon als Ehepaar – gehen Stefan Mross und Anna-Carina Woitschak nun getrennte Wege. Am 11. November 2022 verkündeten die beiden Sänger öffentlich ihr Liebes-Aus.

Für die Ex von „Immer wieder sonntags“-Moderator Stefan Mross war die Zeit kurz danach alles andere als rosig. Im ZDF spricht Anna-Carina Woitschak jetzt erstmals über ihre Ängste, sie sie seither hat.

Stefan Mross: Ex Anna-Carina mit emotionalen Worten

Am Mittwoch (1. Februar) war Anna-Carina zu Gast in der ZDF-Show „Volle Kanne“ und sprach dort unter anderem über die Tatsache, dass man viele Abstriche machen muss, wenn man im Fokus der Öffentlichkeit steht.

„Natürlich zahlt man auch einen hohen Preis, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Gerade die letzten sechs Jahre… wenn man Schlagzeilen über sich liest und sich fragt, woher nehmen die Leute diese Geschichten? Die vielleicht auch mal negativ sind“, so die 30-Jährige sichtlich traurig. Und dann geht sie noch weiter ins Detail, erklärt, wie unangenehm das alles für sie gewesen sei.

Anna-Carina Woitschak: „Die letzten zwei Monate waren schlimm“

„Gerade die letzten Monate, wo man ein ungutes Gefühl hat, die Haustür zu verlassen, dass da Fotografen in Gebüschen, in Autos sitzen. Jetzt hat sich das ein bisschen beruhigt, aber die letzten zwei, drei Monate war das schlimm. Wenn du ein ungutes Gefühl hast und jeder Schritt bewacht wird, dann sind das Situationen, wo man sich wünscht, dass man nicht ganz so in der Öffentlichkeit steht. Wobei es halt auch immer dazugehört“, stellt die Schlagersängerin letztendlich fest.

Mittlerweile hat Stefan Mross‘ Noch-Ehefrau eine eigene Wohnung in der Nähe von Augsburg bezogen, lebt ein beständigeres Leben als in den vergangenen Jahren. Da reiste sie für Auftritt mit Stefan Mross fast nonstop quer durchs Land.