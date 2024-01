Anna-Carina Woitschak zeigt im Urlaub nackte Haut – „Wird immer knapper“

Sie genießt ihr Leben! Das letzte Jahr war für Anna-Carina Woitschak nicht unbedingt leicht – war es doch das erste ohne ihren langjährigen Ehemann Stefan Mross.

Im November 2022 gab das Paar seine Trennung bekannt, mittlerweile ist Anna-Carina auch wieder glücklich vergeben – und das darf auch jeder sehen! Auf Instagram teilte die Sängerin in der Vergangenheit nicht nur Momente mit ihrem neuen Partner, sondern gibt auch Einblick in ihren aktuellen Thailand-Urlaub. Sexy Bikini-Bilder inklusive.

Anna-Carina Woitschak als sexy Wasser-Nixe

In einem Clip, den Anna-Carina Woitschak am Dienstag (9. Januar) auf Instagram veröffentlichte, sieht man die Blondine an dem Namuang-Wasserfall posieren und im Wasser plantschen. Außerdem räkelt sie sich auf einer Schaukel, zeigt selbstbewusst ihren Bikini-Body.

Viele Fans der ehemaligen DSDS-Teilnehmerin freuen sich über die traumhaften Aussichten, loben zum einen die Kulisse und zum anderen die Optik der 31-Jährigen.

Anna-Carina Woitschak: „Ein bisschen zu lasziv“

„Was für eine schöne Wasser-Nixe“, findet ein Instagram-Follower. Ein anderer schreibt ebenfalls: „Das sind wunderbare Bilder, du siehst wunderschön aus in dem Bikini!“ „Traumhaftes Video. Und ein großes Kompliment an den talentierten Fotografen an deiner Seite“, kommentiert eine Frau. „Ohaaa, so tolle Aufnahmen! Liebs sehr, mir das alles anzuschauen“, stimmt eine weitere Anhängerin zu.

Doch es hagelt auch Kritik, einer Followerin scheint die nackte Haut auf dem Account von Anna-Carina Woitschak zu viel zu werden. „Hey Anna, du hast dir ein super Image aufgebaut, in deinen letzten Posts wird der Stoff immer knapper und die Posen immer privater, mir persönlich ist das ein bisschen zu pornomässig, zu lasziv, du warst immer sehr elegant…“, schreibt die Frau. Sie appelliert: „Geh nicht weiter in die Richtung, seinen Körper zu präsentieren ok, aber übertreib nicht, du bist so klasse, das hast du nicht nötig.“