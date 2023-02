Anna-Carina Woitschak: Ex von Stefan Mross packt im ZDF aus – „Schaffe ich das überhaupt?“

Es war ein Schock für Schlagerfans, als Anna-Carina Woitschak und ihr Mann Stefan Mross öffentlich die Bombe platzen ließen und bekanntgaben, getrennt zu sein. Zwei Jahre hielt die Ehe der Schlagerstars, insgesamt sechs Jahre gingen sie gemeinsame Wege.

In der ZDF-Sendung „Volle Kanne“ verriet Anna-Carina Woitschak nun, wie ihr Leben aktuell aussieht.

Anna-Carina Woitschak packt nach Trennung im ZDF aus

Das gemeinsame Liebesnest mit Stefan Mross hat Anna-Carina bereits verlassen – und sich eine eigene Bleibe gesucht. Im Gespräch mit ZDF-Star Florian Weiss verrät die 30-Jährige bei „Volle Kanne“: „Meine erste Wohnung im Prinzip mit 30 Jahren. Das war schon sehr spannend alles.“

Spannend auch deshalb, weil die Sängerin seit der Trennung viel mehr Zeit hat, auch mal zu Hause in der Nähe von Augsburg zu sein. Dort hat es Anna-Carina Woitschak, die aus einer Puppenspielerfamilie kommt und schon als Kind viel herumgereist war, nun hin verschlagen.

„Im Prinzip war ich die letzten sechs Jahre ganz wenig zu Hause. Zuhause war immer da, wo ich gerade einen Auftritt hatte“, so die einstige DSDS-Kandidatin. Die letzten Monate habe sie ganz bewusst gesagt, „mal ne kleine Auszeit, mal ein bisschen Zeit für mich genommen und jetzt starte ich wieder voll durch mit einem neuen Song und Auftritten. Das hat mir auch ein bisschen gefehlt.“

Ihre erste eigene Wohnung hat Stefan Mross‘ Exfrau übrigens fast komplett selbst renoviert – bis auf ein wenig Hilfe von ihrem Vater. Anna-Carina: „Es hat Spaß gemacht, vor allem wenn man sieht, man hat wirklich was geschafft. Am Anfang war es eher so: Schaffe ich das überhaupt? Aber das hat halt einfach super viel Spaß gemacht.“