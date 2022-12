Stefan Mross: Liebevoller Auftritt mit Anna-Carina – doch der Schein trügt

Wenn die Geschenke schon unter Baum liegen und die Weihnachtsgans langsam im Ofen vor sich hin brutzelt, dann ist Heiligabend. Und was gibt es Schöneres, als am 24. Dezember zusammen mit den lieben Verwandten vor dem Fernseher zu sitzen und über das TV-Programm zu diskutieren? So dürfte es auch an diesem Heiligabend in vielen Wohnungen in Deutschland zu gehen. Eine Möglichkeit: „Heiligabend mit Carmen Nebel“. Zusammen mit Stars wie voXXclub, Angelika Milster, Eloy de Jong, Stefan Mross und Anna-Carina Woitschak feiert die 66-Jährige den Weihnachtsabend.

Wie bitte? Stefan Mross und Anna-Carina Woitschak? Die beiden haben sich doch getrennt. Hatten in einem langen Instagrampost ihr Beziehungsende erklärt.

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschak bei Carmen Nebel

„Liebe Freunde. Nach den unzähligen Spekulationen der letzten Zeit möchten wir euch hiermit gerne ‚unsere‘ Wahrheit mitteilen. Das Leben hielt in letzter Zeit viele Herausforderungen für uns bereit, zu viele. Wenn einer sagen kann ‚In guten wie in schlechten Zeiten‘ dann wir. Wir hatten eine wunderschöne Zeit, haben uns durch manchen Sturm gekämpft und können uns immer noch respektvoll in die Augen schauen. Getrennt und doch zusammen, Individuen und doch eine Einheit. Seelenverwandt und nun geht jeder seinen eigenen Weg“, schrieben die beiden in den sozialen Netzwerken.

Doch wie kommt es, dass die beiden an Heiligabend wieder vereint in einer Sendung sitzen? Ganz einfach: Die Dreharbeiten der ZDF-Weihnachtsshow sind schon lange abgeschlossen. Bereits Ende Oktober fanden sich die Schlagerstars am Wilden Kaiser in Ellmau zusammen, um den Heiligen Abend gemeinsam zu feiern. Die Trennung gab das Paar dagegen erst am 11. November offiziell bekannt. Die ZDF-Show „Heiligabend mit Carmen Nebel“ zeigt der Sender am 24. Dezember um 20.15 Uhr.