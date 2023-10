Anna-Carina Woitschack packt über „Die Verräter“ aus: „Niemals gedacht“

Ihre Teilnahme war sicher eine der überraschendsten. Mit der Show „Die Verräter“ sorgte RTL für einen Überraschungserfolg. Die Zuschauerinnen und Zuschauer liebten das neue Konzept. Auch, weil Anna-Carina Woitschack, die man sonst eher aus der Schlagerbranche kannte, ihre Rolle extrem gut spielte.

Eine einzigartige Erfahrung, auch für die Ex-Partnerin von Stefan Mross. Schließlich war Anna-Carina Woitschack bislang nicht durch ihre Teilnahme an Spiel- oder Realityshows bekannt. Via Instagram spricht die 30-Jährige über ihre Teilnahme an der RTL-Sendung.

Anna-Carina Woitschack spricht über „Die Verräter“

„Liebe Freunde, sechs Wochen Hochspannung liegen mit der Ausstrahlung des großen Finales von „Die Verräter – Vertraue Niemandem!“ heute hinter uns. Ich bin unglaublich dankbar für die Erfahrungen, die ich während der Produktion machen durfte und die mich, wie sicher auch die anderen Teilnehmer, das ein oder andere Mal an meine Grenzen gebracht haben. Wie Ihr wisst, bin ich im ‚wahren Leben‘ ein Mensch, dem Loyalität und Wahrheit sehr wichtig sind. Daher war gerade meine Rolle als Verräterin auch eine besondere Herausforderung“, schreibt die Sängerin auf ihrem Profil.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Anna-Carina Woitschack weiter: „Ich habe dank euch in den letzten Jahren viele tolle Erfolge haben dürfen, aber dass ich direkt bei meiner ersten Teilnahme an einem Realityformat so weit kommen darf, hätte ich niemals gedacht. Daher ist dieser Gewinn, gemeinsam mit meinem Kollegen und Freund Vincent, etwas ganz Besonderes für mich. Und am Ende hat selbst bei den Verrätern die Loyalität gesiegt.“

Mehr Nachrichten:

Besonders dankbar sei sie aber auch über die zahlreichen Nachrichten, die sie über alle Kanäle erreichten. Denkt aber auch schon an die Zukunft: „Das letzte Jahr war sehr turbulent und hatte einige Herausforderungen für mich. Daher habe ich dieses spannende Format auch als Möglichkeit gesehen, mich mal -neben der Musik- von meiner persönlichen Seite zu zeigen. Auch wenn der Fokus bei mir natürlich weiter auf der Musik liegen wird, bin ich dankbar für diesen interessanten Einblick und habe daran durchaus Gefallen gefunden… aktuell prüfe ich mit meinem Team die verschiedenen Optionen und Ihr werdet mich ganz sicher auch weiterhin in dem einen oder anderen TV-Format sehen.“