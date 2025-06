Mallorca: Urlauber packen über Zeit am Ballermann aus! „Alles schon erlebt“

Wer nach Mallorca an den Ballermann reist, rechnet mit ausgelassenen Partynächten, neuen Bekanntschaften und der ein oder anderen skurrilen Geschichte. Besonders an der Playa de Palma geht es in den Sommermonaten turbulent zu – und wer hier Urlaub macht, erlebt oft mehr als nur Sonne und Sangria.

Unsere Reporter haben sich direkt vor Ort umgehört und mit Urlaubern gesprochen, die von ihren ganz persönlichen Erlebnissen berichten.

Mallorca: Urlauber erleben auch viel Kriminalität

Dabei zeigt sich schnell: Viele Geschichten drehen sich nicht nur um Spaß und Feiern, sondern auch um unerwartete Zwischenfälle – oft unter dem Einfluss von viel Alkohol. Ein Mallorca-Urlauber erzählt: „Ich bin mal sehr betrunken aus dem Club gegangen, hab mich an den Strand gelegt, um zu schlafen und am nächsten Tag war alles weg.“ Handy, Geld, Ausweis – nichts mehr da.

Eine Geschichte, die an der Playa de Palma wohl kein Einzelfall ist. Denn auch ein anderer Urlauber musste feststellen, dass ein Nickerchen an der falschen Stelle schnell Konsequenzen haben kann: „Ich bin vor drei Jahren am letzten Abend vor dem Megapark eingeschlafen und mir wurde das Handy geklaut. Der Geldbeutel war aber noch da – da waren noch zwei Cent drin.“

Touristin erzählt: „Es sind die Leute, die Spaß machen“

Doch es gibt auch Urlauber, die wesentlich weniger unangenehme Erfahrungen an der Playa de Palma gemacht haben. „Seit Jahren kommen wir hier her. Und eine Sache ist mir besonders im Kopf geblieben“, teilt ein Party-Tourist mit uns. „Nach dem Feiern haben wir am Strand mal einen vergraben und den nach einer Partynacht quasi beerdigt.“ Schnell klärt er auf: „Wir haben ihn danach dann natürlich ausgegraben und dann ein Bier zusammen getrunken.“

Solche Erlebnisse gehören am Ballermann fast schon zum Alltag – das weiß auch eine Touristin, die bereits zum dritten Mal an der Playa de Palma Urlaub macht. „Es wird halt viel getrunken und viel Schmarrn gemacht. Man hört es ja immer wieder, mit Leuten aufreißen, Sachen werden geklaut, man benimmt sich nicht und fliegt aus dem Club. Alles schon erlebt.“

Doch zwischen all den Eskapaden gibt es ein besonderes Gefühl, das viele mit dem Ballermann verbinden. „Es sind die Leute, die Spaß machen. Die sind alle total offen“, berichtet eine andere Urlauberin. Und genau das sei es, was für sie den Reiz der Partyszene an der Playa ausmacht. „Man trifft so viele verrückte Menschen – und erlebt dementsprechend auch viel Verrücktes“, erzählt eine Touristin.

Egal, ob gute oder schlechte Erfahrungen: Wer Urlaub am Ballermann macht, nimmt viele Eindrücke mit nach Hause – und manchmal auch Geschichten, die man nicht so schnell vergisst.