„Sommerhaus der Stars“: Öffentlich bloßgestellt – Mit DIESER Frage bringt Mola seine Frau auf 180

Als VIVA noch nicht Comedy Central hieß und Oliver Pocher noch nicht hauptberuflich als Comedian arbeitete, war Mola Adebisi ein gefeierter Moderator auf dem Musik-Sender. 17 Jahre nach seinem VIVA-Aus ist Käpt'n Mola ins „Sommerhaus der Stars“ eingezogen.

Gemeinsam mit seiner Freundin Adelina Zilai kämpft er jetzt um den Gewinn von satten 50.000 Euro. Während sich Mola Adebisi und seine Freundin bislang als Team zeigten, herrscht plötzlich dicke Luft im „Sommerhaus der Stars“. Kein Wunder, denn Mola Adebisi fragt seine Liebste: „Hast du dich gewaschen?“

„Das Sommerhaus der Stars“: Mola Adebisi nimmt Freundin Adelina ins Kreuzverhör

Mola Adebisi kann’s einfach nicht verstehen. Als sich seine Freundin nach drei Zigaretten am Abend neben ihn legt und er ihr die Frage aller Fragen stellt („Hast du dich gewaschen?“), ist Adelina plötzlich sauer.

Mola Adebisi ist einer der Kandidaten im „Sommerhaus der Stars” 2021. Foto: RTL

Sein Unverständnis teilt Mola am nächsten Tag direkt mal mit seinen Kollegen im „Sommerhaus der Stars“. Im Plenum will er jetzt anscheinend herausfinden, warum seine Freundin so stinkig ist.

----------------

Das ist „Das Sommerhaus der Stars“:

Die RTL-Show wird seit 2016 produziert

Im „Sommerhaus der Stars“ wird die Beziehung von Promi-Paaren auf die Probe gestellt

Am Ende der Show wartet auf die Gewinner eine Siegprämie von 50.000 Euro

2020 holten sich die „Goodbye Deutschland“-Stars Caro und Andreas Robens den Sieg

In diesem Jahr sind diese Promi-Paare in der Show mit dabei: Mola Adebisi und Adelina Zilai, Lars Steinhöfel und Dominik Schmitt, Samira und Yasin Cilingir, Sissi Hofbauer und Ben Melzer, Stephan Jerkel und Peggy Jerofke, Michelle Monballijn und Mike Cees-Monballijn, Roland Heitz und Janina Korn, Almklausi und seine Frau Maritta und Jana Pallaske und Sascha Girndt

Am Ende jeder Folge stellt sich die Frage: „Wer musste das Sommerhaus verlassen” – in Folge Drei mussten Roland Heitz und Janina Korn ihre Sachen packen

Viele Fans von „Das Sommerhaus der Stars” tauschen sich parallel auf Twitter zu dem Geschehen im TV aus

----------------

„Das Sommerhaus der Stars“-Kandidat Mola Adebisi schießt gegen Freundin Adelina

Adelina wirkt alles andere als begeistert und reagiert auf die öffentliche Bloßstellung sichtlich genervt. „Weißt du Mola, ich kann doch nicht hier fragen ‚Hast du dich gewaschen.‘“ Mit ihrer Aussage kann ihr Freund allerdings überhaupt nichts anfangen.

Mola Adebisi und seine Freundin Adelina Zilai wollen als Paar gewinnnen. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Der 48-Jährige pocht lieber auf die vor der Show getroffene Abmachung. Demnach darf Adelina nur Rauchen, wenn sie sich danach die Hände wäscht und den Mund reinigt.

+++„Sommerhaus der Stars“ (RTL): Diese Szenen schockieren – Zuschauer entsetzt: „Ist voll der Psycho“+++

„Das Sommerhaus der Stars“: Adelina hat keine Lust mehr auf Mola Adebisis Fragen

„Wie oft hast du gegurgelt“, will Mola schließlich wissen. Währenddessen kann „Goodbye Deutschland“-Star Steff nur ungläubig dreinblicken. Kein Wunder, immerhin ist es recht ungewöhnlich, die Mund- und Handhygiene des Partners öffentlich zu diskutieren.

----------------

Mehr zu „Das Sommerhaus der Stars”:

„Sommerhaus der Stars“: Skandal um Mike – DIESE Aussage fliegt ihm jetzt um die Ohren

„Bachelor“ Andrej Mangold: Ausgerechnet ER spannte ihm seine Jennifer aus

„Das Sommerhaus der Stars“: Michelle macht Mike klare Ansage – „Nie wieder“

----------------

Mola hat damit aber anscheinend kein Problem. „Ich finde das absolut nicht nett“, entfährt es Adelina im anschließenden Interview. Während Steff noch versucht, die Wogen zu glätten, nimmt Adelina lieber Reißaus und verlässt die gesellige Talk-Runde.

Bei welchem Paar es schon vor Einzug in „Das Sommerhaus der Stars“ ordentlich knallte, erfährst du hier.