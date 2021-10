„Sommerhaus der Stars“: Skandal um Mike – DIESE Aussage fliegt ihm jetzt um die Ohren

Wer beim vergangenen „Sommerhaus der Stars“ dachte, dass Ex-Bachelor Andrej Mangold mit seinen hinterhältigen Spielchen die Spitze der Gemeinheitspyramide erklommen hatte, der wird nun eines Besseren belehrt.

So konnte ein Mann den ehemaligen Rosenkavalier bislang locker in die Tasche stecken. Ein Mann, dessen Name vor der ersten „Sommerhaus der Stars“-Folge wohl nur den bestinformierten Trash-Fans ein Begriff war. Wir reden natürlich von Mike Cees Monballijn.

„Sommerhaus der Stars“: Mike Cees Monballijn wird zum Hassobjekt

Der hatte 2020 mal bei ‚Temptation Island‘ sein Glück versucht und war kurze Zeit später auf die Jagd nach dem Herz der Schweizer Bachelorette gegangen. Leider erfolglos. Im Februar 2021 heiratete Mike dann die ehemalige „Tatort“-Schauspielerin Michelle Monballijn.

Mit ihr ist Mike nun im „Sommerhaus der Stars“ und zeigt ganz Deutschland, wie eine Beziehung besser nicht aussehen sollte. Mike verbietet zu freizügige Kleidung, Michelle darf mit bestimmten Personen im Haus nicht sprechen, tut sie es doch, jammert der ehemalige Datingshow-Kandidat, dass seine neun Jahre ältere Frau ihm die Liebe entziehen würde.

„Sommerhaus der Stars“: DAS sagt Mike zu den Vorwürfen

Schnell entwickelt sich der 33-Jährige zum Wutobjekt der Bewohner und Zuschauer. Und hier sind wir wieder bei Andrej Mangold gelandet. Denn Mike kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Besonders ein Satz, den der Realityshow-Kandidat vor der ersten Ausstrahlung vom Sommerhaus bei Instagram schrieb, fällt ihm nun auf die Füße. Da hieß es nämlich: „Wir werden hohen, tiefen Respekt und Missverständnisse zudem Liebe erleben.“

Das ist „Das Sommerhaus der Stars“:

„Das Sommerhaus der Stars“ läuft seit 2016 bei RTL

Im „Sommerhaus der Stars“ wird die Beziehung von Promi-Paaren auf die Probe gestellt

Am Ende der Show wartet auf die Gewinner eine Siegprämie von 50.000 Euro

2020 holten sich die „Goodbye Deutschland“-Stars Caro und Andreas Robens den Sieg

Die diesjährigen Kandidaten sind unter anderem Mola Adebisi, Jana Pallaske, Lars Steinhöfel, Almklausi, Stephan Jerkel und Peggy Jerofke

Auch Transgender Model Ben Melzer, der es als erstes Trans-Model auf das Cover der Mens Health geschafft hat, ist mit dabei

Naja. Mike jedenfalls scheint von dem Hass, der sich über ihn in den letzten Tagen ergoss, völlig überrascht. „Viele erwarten, dass ich mich rechtfertige, mich erkläre. Doch das kann ich gar nicht, weil es viel zu früh ist. Aktuell brauche ich Abstand und Ruhe, um das Geschehene zu verarbeiten“, so Mike bei Instagram. Und weiter: „Ich bitte meine Frau von ganzem Herzen um Entschuldigung, aber eine Bitte um Vergebung allein reicht da nicht aus ....“ Immerhin das.

Zuletzt wehrte sich Michelle gegen Mike. Was sie getan hat, liest du HIER.