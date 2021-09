RTL lässt Bombe platzen: Und präsentiert eine riesige Überraschung

Lange haben die RTL-Zuschauer darauf gewartet, nun ist es endlich raus. Bereits vor geraumer Zeit hatte der Kölner Sender bekannt gegeben, wer ins „Sommerhaus der Stars“ ziehen wird. Nun ist auch klar, wann es endlich losgeht.

Und das ist nicht die einzige Überraschung, die RTL für die „Sommerhaus der Stars“-Fans bereithält.

RTL: Das „Sommerhaus der Stars“ kommt künftig drei Mal die Woche

Doch beginnen wir von vorne. Wer erinnert sich nicht an das vergangene Jahr zurück? Spuckattacken, Mobbing und Kleinkriege zwischen den Paaren. Das „Sommerhaus der Stars“ wusste zu polarisieren. Ob das in diesem Jahr auch wieder so wird.

--------------------

Das „Sommerhaus der Stars“ 2021: Sie ziehen ins Haus

Mola Adebisi und Adelina Zilai

Elisabeth Marie Hofbauer und Benjamin Ryan Melzer

Lars Steinhöfel und Dominik Schmitt

Michelle Monballijn und Mike Cees-Monballijn

Peggy Jerofke und Stephan Jerkel

Roland Heitz und Janina Korn

Samira und Yasin Cilingir

Almklausi und Maritta

Jana Pallaska und Sascha Girndt

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

-----------------------

Auf jeden Fall will RTL seinen Bewohnern rund um Mola Adebisi und „Goodbye Deutschland“-Star Steff Jerkel mehr Sendezeit für etwaige Ausraster bieten. So zeigt der Kölner Sender sein Sommerhaus gleich an drei aufeinander folgenden Tagen in der Woche. Dienstag, Mittwoch und Donnerstag sind fortan für das „Sommerhaus der Stars“ reserviert. Dienstags gibt es künftig eine dreistündige Sendung, mittwochs dauert die Folge zwei Stunden und donnerstags eine Stunde.

Los geht es übrigens bereits im kommenden Monat. Am fünften Oktober zeigt RTL den Einzug der Stars. Das „Sommerhaus der Stars“ steht auch in diesem Jahr wieder in NRW. Wegen der Corona-Pandemie drehte RTL die Folgen in Bocholt. In den Jahren davor drehte der Sender die Show zumeist in südlicheren Gefilden.

------------------

Heidi Klum lässt die Bombe platzen: „Ein Traum wahr geworden“

Bares für Rares (ZDF): Verkäuferin wird deutlich – „Nicht aufmachen!“

----------------

Zuletzt gab es ordentlich Zoff um den Cast der RTL-Show. Sogar SIE meldete sich zu Wort.