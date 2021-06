RTL: Fans von „Sommerhaus der Stars“ wütend – DAS ist der Grund

Da sind sie also. Die neuen Bewohner der RTL-Horrorklitsche in Bocholt. Auch in diesem Jahr wurde wieder einiges an X- bis Z-Prominenz ins „Sommerhaus der Stars“ geladen. Waren in den vergangenen Jahren aber zumindest noch vereinzelt bekannte Namen wie Michael Wendler oder der leider schon verstorbene Willi Herren dabei, sucht man in diesem Jahr vergeblich nach 'Stars'.

So dürften der ehemalige Viva-Moderator Mola Adebisi und die Malle-Auswanderer Steff und Peggy noch die bekanntesten Namen des diesjährigen RTL-„Sommerhaus der Stars“-Casts sein. Ein Fakt, der auch den Fans bei Instagram nicht verborgen blieb.

RTL präsentiert die Bewohner des „Sommerhaus der Stars“ 2021

Die sind nämlich dezent enttäuscht, um es mal vorsichtig auszudrücken. „Ist das schlimm, dass ich keinen davon kenne“, schreibt beispielsweise „Bauer sucht Frau“-Star Anna Heiser. Nein, liebe Anna, das geht nicht nur dir so.

„Das Sommerhaus der Stars“ 2021: Sie ziehen ein

Moderator Mola Adebisi und Adelina Zilai

'Unter uns'-Schauspieler Lars Steinhöfel und Dominik Schmitt

Die „Love Island“-Teilnehmer Samira und Yasin Cilingir

Unternehmerin Marie Hofbauer und Transgender-Ikone Benjamin Ryan Melzer

Die 'Goodbye Deutschland'-Stars Peggy Jerofke und Steff Jerkel

Schauspielerin Michelle Monballijn und Mikle Cees-Monballijn

Schauspieler Roland Heitz und Schauspielerin Janina Korn

Party-Sänger Almklausi und Maritta

„Ich bin ja wirklich anfällig für Trashformate...aber da kenne sogar ich 90% nicht“, schreibt nämlich eine andere Zuschauerin. Ein anderer Zuschauer fügt an: „Wer sind die denn? Sollte man die kennen? Nicht mal B- Promis. Das schaut doch keine Sau.“

RTL: „Sommerhaus der Stars“-Fans sauer – „Ist das gerade eine Verarschung?“

Und ein Fan geht sogar noch weiter: „Ist das gerade eine Verarschung? Was sind das für Kandidaten?“

RTL dagegen sieht das traditionsgemäß anders. „Endlich wieder Reality-TV der allerfeinsten Sorte“, schreibt der Sender zu seinem neuen Cast. Na ja, schauen wir mal.

Alle Infos zum Cast und zum Start vom „Sommerhaus der Stars“ 2021 findest du hier.