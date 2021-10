„Sommerhaus der Stars“ (RTL): Diese Szenen schockieren – Zuschauer entsetzt: „Ist voll der Psycho“

Im „Sommerhaus der Stars“ knallt es dieses Mal schon in Folge 2: Die Streitereien zwischen Almklausi, Mike Cees-Monballijn und Mola Adebisi sorgen für Entsetzen (v.l.n.r.).

Im „Sommerhaus der Stars 2021“ brodelt es gewaltig. Auslöser für den Mega-Zoff ist das Zusammentreffen von zwei Ex-Partnern. Dabei sind es dieses Mal nicht die ehemaligen Turteltauben, die sich an den Kragen wollen, sondern der neue Partner, der geradezu allergisch auf den Verflossenen seiner Frau reagiert.

Kandidat Mike Cees-Monballijn ist außer sich vor Wut, als er erfährt, dass seine Frau Michelle Monballijn vor 15 Jahren etwas mit Mola Adebisi hatte, der ebenfalls mit seiner neuen Freundin im „Sommerhaus der Stars“ wohnt. Eine explosive Mischung, die schon in Folge 2 für Angst und Schrecken sorgt.

„Sommerhaus der Stars“: Mike verbietet Michelle Umgang mit Mola – „rotes Tuch“

Denn Mike Cees, den Realityfans durch „Temptation Island“ kennen, legt sich inzwischen nicht nur mit Ex-VIVA-Moderator Mola an, sondern droht sogar Schlagersänger Almklausi. Und das nur, weil er von den „Sommerhaus der Stars“-Kandidaten wissen möchte, wo sie wohnen.

Als Mike „Berlin“ antwortet, hakt Klaus nach, ob sie auch in einer gemeinsamen Wohnung leben. Da brennen bei Mike alle Sicherungen durch: „Alter, was ist das für eine Frage?! Ob wir zusammen wohnen? Wie soll denn das gehen?! Das deutsche Hochzeitsgesetz kennst du aber, oder?“ Von welcher Rechtslage hier die Rede sein soll? Das weiß nur Mike selbst.

Klaus entgegnet daraufhin, dass man als Paar durchaus getrennt leben könne. Später erklärt er seiner Frau Maritta, dass er es auch für möglich gehalten hätte, dass Michelle als Schauspielerin eine eigene Wohnung in München habe. Doch so etwas kommt für den besitzergreifenden Mike nicht in Frage.

Schauspielerin Michelle Monballijn ist seit diesem Jahr mit Mike Cees verheiratet. Foto: RTL

Sobald jemand auch nur das Wort „Ex“ oder den Namen „Mola“ fallen lässt, reagiert der 33-Jährige völlig aufbrausend. Seiner Frau gibt Mike ausdrücklich zu verstehen, dass der TV-Moderator ein „rotes Tuch“ sei. Außerdem möchte er nicht, dass Michelle unter vier Augen mit Mola spricht. Mike als krankhaft eifersüchtig zu bezeichnen, wäre vermutlich noch untertrieben.

In einer Gesprächsrunde mit ihm, Michelle, Mola und dessen Freundin Adelina stürmt er sogar plötzlich davon. Dabei will Mola lediglich eine lustige Anekdote aus der gemeinsamen Vergangenheit erzählen, doch schon das lässt den Realitystar ausflippen: „Wenn sie es jetzt immer noch nicht verstanden haben, dass sie Redeverbot von mir gekriegt haben, dann muss ich deutlicher werden.“

Das ist „Das Sommerhaus der Stars“:

„Das Sommerhaus der Stars“ läuft seit 2016 bei RTL

Im „Sommerhaus der Stars“ wird die Beziehung von Promi-Paaren auf die Probe gestellt

Am Ende der Show wartet auf die Gewinner eine Siegprämie von 50.000 Euro

2020 holten sich die „Goodbye Deutschland“-Stars Caro und Andreas Robens den Sieg

Die diesjährigen Kandidaten sind unter anderem Mola Adebisi, Jana Pallaske, Lars Steinhöfel, Almklausi, Stephan Jerkel und Peggy Jerofke

„Sommerhaus der Stars“: Gespräch zwischen Mike und Klaus eskaliert – „Droh mir nicht!“

Als Almklausi-Gattin Maritta Michelle am nächsten Tag auf Mola anspricht, grätscht Mike erneut dazwischen: „Lass uns bitte nicht in diese Thematik reingehen. Wir wollen Dinge nicht erneut aufwärmen. Ihr wisst nicht, was da für ein Rattenschwanz dranhängt.“

Partyschlagersänger Almklausi fühlt sich von Mike bedroht. Foto: RTL

Kurz darauf stößt auch Klaus dazu, doch von dem scheint sich Mike ziemlich in die Enge getrieben zu fühlen. Demonstrativ setzt er sich von ihm weg, zieht an seiner Zigarette und droht dem Musiker: „Wir klären das jetzt kurz im Ruhigen, bevor du mich von einer Seite kennenlernst, die hier besser keiner möchte.“ Da ist auch für Almklausi Schluss mit lustig. „Droh mir niemals!“, platzt es aus ihm.

„Sommerhaus der Stars“-Zuschauer schockiert: „Michelle sollte wegrennen“

Aber nicht nur Mola und Klaus empfinden die Beziehung zwischen Mike und Michelle als höchst toxisch, sondern auch die Zuschauer machen sich mittlerweile Sorgen um die Schauspielerin. „Der Typ braucht meines Erachtens Hilfe. Ist voll der Psycho. Michelle sollte so schnell sie kann vor ihm wegrennen“, kommentiert eine Nutzerin bei Facebook.

Eine andere Zuschauerin ist ebenso entsetzt vom pöbelnden Mike: „Dieser Mike hat den Knall echt nicht gehört. Auch die Situation mit Klaus... Eigentlich wurde Michelle angesprochen, die durfte nichts sagen. Er dreht sich das Thema Mola so wie er es braucht. Und dann diese Drohungen...“

„Das Sommerhaus der Stars“ läuft dienstags, mittwochs und donnerstags stets um 20.15 Uhr bei RTL – und jederzeit online in der „TV NOW“-Mediathek.