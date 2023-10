„Sommerhaus der Stars“: Zuschauer bei diesen Szenen fuchsteufelswild – „Unfassbar schlimm, was RTL uns da bietet“

Es ist laut, wild und unberechenbar. Die Rede ist vom diesjährigen „Sommerhaus der Stars“. In Bocholt, inmitten von Natur und Bauernhöfen, müssen acht Promi-Paare auf engstem Raum miteinander leben und auskommen.

Darüber hinaus müssen sie Spiele absolvieren, um sich im Bestfall in eine weitere Runde zu manövrieren. Schließlich winkt am Ende ein Preisgeld von 50.000 Euro.

Doch das, was sich einige Promi-Paare im „Sommerhaus der Stars“ da vor der Kamera erlauben, lässt die Zuschauer der achten Staffel bitter aufstoßen. Sie sind geradezu schockiert über manche Szenen und machen dem Sender RTL schwere Vorwürfe.

„Sommerhaus der Stars“: Zuschauer fuchsteufelswild

In der Folge am Dienstagabend (10. Oktober), die bereits in der RTL+-Mediathek abrufbar ist, lassen vor allem zwei männliche Stars den Macho raushängen. „Love Island“-Darsteller Maurice Dziwak und „Temptation Island“-Star Aleks Petrovic. Die Art und Weise, wie die Kandidaten mit ihren Freundinnen Ricarda Raatz und Vanessa Nwattu umgehen, stößt den Zuschauern bitter auf.

Als Aleks und seine Freundin sich noch einmal wegen einer Lappalie am Vortag aussprechen wollen, wird es hitziger. Am Ende tritt Aleks die nebenstehenden Gartenmöbel aggressiv weg, schnauzt Vanessa an. Die beiden zoffen sich auch beim anschließenden Spiel.

„Mal ganz im Ernst wie kann man als MANN so ticken??? Schätzt ihr heutzutage eure Frau/Freundin nicht mehr, sowas von respektlos!!!! Was ist los mit euch???“, schreibt ein Zuschauer auf Instagram, als er die Szenen sieht.

Auch andere Zuschauer können es nicht glauben, als sie sehen, wie auch Maurice mit seiner Freundin Ricarda im TV umgeht. „Ich empfinde den Maurice um einiges schlimmer, respektloser, toxischer & aggressiver.“ Oder: „Maurice ist 1000 Mal schlimmer!!! Er hat Ricada richtig gemobbt… dass sie das mitgemacht hat, Hut ab.“

Viele „Sommerhaus der Stars“-Fans sehen aber auch Walentina Doroninas Verhalten unter aller Sau. Diese faucht ihren Partner Can Kaplan nicht weniger als ihre zwei männlichen Mitstreiter an, wenn er nicht das macht, was ihr gefällt. Ein Zuschauer fällt deshalb ein vernichtendes Urteil:

„Unfassbar schlimm, was RTL uns da, hauptsächlich mit Walentina, bietet. Ich habe mich aufs Sommerhaus soo gefreut und die erste Folge noch im TV gesehen. Schaue mir jetzt aber nur noch die Zusammenfassung auf Youtube an, da mir die TV-Ausstrahlung, bedingt durch ständige Beleidigungen anderer Menschen, keine Unterhaltung mehr bietet. Bin richtig enttäuscht!“

Die neue Folge läuft am Dienstag um 20.15 Uhr bei RTL. In den kommenden Episoden erwarten die Zuschauer noch einige Überraschungen. Der Sender gab nun bekannt, dass noch drei weitere Paare ins „Sommerhaus der Stars“ einziehen werden: „Bachelor in Paradise“-Paar Serkan Yavuz mit Samira Klampfl, „Ex on the Beach“-Star Gigi Birofio mit Freundin Dana sowie „Princess Charming“ Hanna Sökerland mit Freundin Jessica Huber.

Da kann man nur hoffen, dass die neuen Paare den Zuschauern weitaus humanere Szenen liefern.