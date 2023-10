„Sommerhaus der Stars“: Can Kaplan erhebt schwere Vorwürfe gegen RTL – jetzt spricht der Sender Klartext

Schon jetzt sind sie das mitdiskutierte Paar im „Sommerhaus der Stars“ und auch außerhalb: Walentina Doronina und Can Kaplan. Doch auch abseits der Kameras sorgt das Paar immer wieder für Wirbel. Schon vor der Ausstrahlung drohten die beiden Reality-Stars damit „auszupacken“, falls RTL gewisse Szenen ausschneide oder falsch darstelle.

Nun hat Can Kaplan erneut schwere Vorwürfe gegen RTL erhoben. Seiner Partnerin Walentina habe in Folge 2 vom „Sommerhaus der Stars“ beim Höhenspiel „fast gestorben“. Gegenüber dieser Redaktion hat der Sender nun ein klares Statement zu der angesprochenen Szene abgegeben.

„Sommerhaus der Stars“: Can Kaplan: „Walentina ist fast gestorben“

Um sich in Folge 2 vor der Nominierung zu schützen, müssen sich die Paare in luftige Höhe wagen. Gemeinsam müssen sie in mehreren Metern Höhe einen wackeligen Holzsteck bestreiten und währenddessen Fragen richtig beantworten, um Punkte zu sammeln. An einem Seil sind die Kandidaten mit einem Sicherheitsgurt befestigt, sodass sie im Falle eines Sturzes gehalten werden.

Walentina ist mit der Aufgabe sichtlich überfordert und schreit bei den Ausstrahlungen mehrfach panisch auf. Nun berichtet Can Kaplan, was bei den beiden tatsächlich für Panik gesorgt habe. Während die Zuschauer dachten, dass die 23-Jährige nur aus Höhenangst mit Fassung rang, werfen die Aussagen von Can Kaplan in seiner Instagram-Story nun ein anderes Licht auf die Situation: „Wir waren an einem Karabiner befestigt. Als wir hochgelaufen sind, ist mir aufgefallen, dass Walentinas Karabiner nicht richtig eingehakt war und nur an einem ganz kleinen Stück hing. Wäre sie weiter hochgelaufen und dann runtergefallen, wäre er zu 1000 Prozent rausgerutscht und sie wäre etwa 20 Meter in die Tiefe gefallen“, ist sich der 26-Jährige sicher.

Sender mit eindeutiger Aussage

Seine Partnerin sei also einer lebensbedrohlichen Situation ausgesetzt gewesen, wenn er nicht eingeschritten wäre. Anschließend hätte das Paar das Spiel sofort abgebrochen und sich die Kamerabilder zeigen lassen, auf denen sich ihr Verdacht bestätigt habe. Im Laufe des Spiels brachen sie ab. Can hätte nach dem Vorfall das „Sommerhaus der Stars“ am liebsten sofort verlassen, doch „die Produktion hat so lange auf uns eingeredet, dass wir dann irgendwann gesagt haben: Wir machen weiter“, behauptet er.

In seiner Instagram Story beteuert er, dass die Produktion sich im Anschluss für die Aktion auch entschuldigt hätte. Auf Nachfrage dieser Redaktion hören sich die Worte eines Sendersprechers jedoch ganz anders an: „Wie bei allen Produktionen üblich, so gibt es auch beim Sommerhaus vorab ausführliche Sicherheitseinweisungen und Double Checks durch erfahrene Stunt-Koordinatoren. Die Sicherheit aller Paare bei Spiel- und Actionaufgaben ist zu jeder Zeit gewährleistet und hat immer die höchste Priorität.“ Ganz zum Schluss des Statements betont der Sprecher noch einmal deutlich: „Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr.“