RTL-Star Sam Dylan spricht Klartext – „Sollen sich prügeln“

Von „Prince Charming“ über „Das Sommerhaus der Stars“ bis hin zum „Dschungelcamp“ – RTL-Star Sam Dylan (40) kennt sich in der Reality-TV-Landschaft bestens aus und hat schon so manches Format ordentlich aufgemischt.

Doch aktuell sorgt er abseits des Bildschirms für Aufsehen: In seiner Instagram-Story überraschte er seine Fans mit einer äußerst unerwarteten Antwort in einer Fragerunde.

RTL-Star Sam Dylan lässt aufhorchen

Durch seine zahlreichen Teilnahmen an Reality-Formaten hat sich Sam Dylan längst zu einem echten Dauerbrenner entwickelt. Dass sich das Blatt einmal wenden könnte, schien kaum vorstellbar.

++ Auch für dich interessant: „Du gewinnst hier nicht die Million“: Elton enthüllt Körpergeheimnis ++

Doch bereits im Februar 2025, kurz nach seiner Dschungelcamp-Zeit, überraschte er plötzlich mit ganz anderen Tönen. In einem Interview mit RTL erklärte er: „Ich sehe mich in zehn Jahren eigentlich nicht mehr im Reality – also vor der Kamera rumhüpfen.“ Er könne sich stattdessen eher vorstellen, Vater zu werden oder eine Realityshow selbst zu moderieren.

Und genau dieses Bild bestätigte sich nun auch in einer seiner aktuellen Instagram-Storys. Ein Fan fragte ihn, warum er nicht auf dem „Kampf der Realitystars“-Event gewesen sei. Klar und deutlich antwortete der RTL-Star: „Nein, ich bin ja nicht mehr so fame-geil wie früher, dass ich auf jedem Event sein und in jede Kamera wie andere springen muss. Eigentlich sage ich fast alle Events ab, außer Kinopremieren.“

Kommende Monate werden spannend

Außerdem fügte Sam Dylan hinzu, dass er viel lieber Zeit zu Hause verbringe oder sich seinen Projekten widme. Einen kleinen Seitenhieb gegen seine TV-Kollegen konnte er sich auch nicht verkneifen. „Es sollen sich die anderen darum prügeln“, lautete sein deutlicher Abschlusssatz.

Wen er damit meinte, ließ er offen. Schlussendlich bestätigt sich damit der Eindruck, den er bereits im Februar vermittelt hat. Hat sich Sam Dylan tatsächlich verändert? Werden seine Fans bald eine neue Seite von ihm kennenlernen? Die nächsten Monate und Jahre werden es zeigen…