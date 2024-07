Sebastian Ströbel: Am Tag nach „Die Bergretter“ knallen die Korken

Seit Jahren gehört die Action-Serie „Die Bergretter“ zum Repertoire des ZDF. Zur besten Sendezeit sehen die Zuschauer, wie das Team rund um Markus Kofler (gespielt von Sebastian Ströbel) die Einsätze meistert und dabei auch noch zwischenmenschliche Konflikte löst. Am Donnerstagabend (11. Juli) zeigt das ZDF eine Wiederholung von „Die Bergretter“ im TV-Programm. Kurz darauf ist alles klar.

Sebastian Ströbel darf sich freuen

In der Wiederholungsfolge namens „Augen auf“ ging es am Donnerstagabend um eine Frau, die nach einem Skiunfall monatelang im Koma liegt. Ihr Mann hat in der Zwischenzeit eine neue Freundin, hält die Beziehung vor seiner Tochter allerdings geheim. Als diese dahinterkommt, dass ihr Vater mit ihrer Lehrerin zusammen ist, geht alles ganz schnell.

+++ Heidi Klum: „Bergretter“-Auftritt treibt ZDF-Zuschauer zur Weißglut – „Einfach peinlich“ +++

„In blinder Wut und Verzweiflung will Nina ihre Lehrerin Isabel zur Rede stellen, ein heftiger Streit endet jedoch in einer rasanten Verfolgungsjagd, bei der Isabel in einem Waldstück vom Rad stürzt und sich schwer verletzt“, steht in der Programmankündigung des ZDF. Ein Fall für Markus Kofler (gespielt von Sebastian Ströbel) und sein Team. Dabei schauten mehr Menschen zu, als man bei einer Wiederholung vielleicht vermuten würde.

Sebastian Ströbel landet Top-Quote

Wie das Medienmagazin DWDL berichtet, können sich die Einschaltquoten der Serie rund um Sebastian Ströbel mehr als sehen lassen. Die Wiederholung lockte im Schnitt 3,65 Millionen Menschen vor die Bildschirme und sicherte sich somit einen Marktanteil von rund 18,1 Prozent.

+++ „Die Bergretter“: ZDF greift durch – Fans müssen jetzt stark sein +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Für den Tagessieg reichte diese gute Quote allerdings nicht. „Der Kroatien-Krimi: Vor Mitternacht“, welcher in der ARD gezeigt wurde, konnte im Schnitt 4,1 Millionen Zuschauer begeistern.