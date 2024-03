„Die Bergretter“: ZDF greift durch – Fans müssen jetzt stark sein

Liebe „Die Bergretter“-Fans, ihr müsst jetzt wirklich ganz stark sein! Das ZDF greift durch – und für euch gibt es weniger Serienfutter!

Frust bei den „Die Bergretter“-Zuschauer! Im Jahr 2024 zeigt das ZDF nur fünf Folgen der beliebten TV-Serie, die Staffel wird also gekürzt.

So begründet das ZDF die Kürzung von „Die Bergretter“

Seit Anfang Februar diesen Jahres laufen die Dreharbeiten für die 16. Staffel „Die Bergretter“. Es wird nur fünf Folgen geben, so viel steht fest. Das berichtet „Bunte“. 2023 gab es noch sechs Folgen, so auch in Staffel 14. Eine Staffel vorher waren es sogar acht Folgen! Eine feste Anzahl, wie viele Folgen jedes Jahr über die Bildschirme flimmern, gibt es nicht.

„Das ZDF wird in diesem Jahr aus programmplanerischen Gründen nur fünf neue Folgen der Serie ‚Die Bergretter‘ zeigen. Schon im Herbst dieses Jahres werden zwei Folgen der 17. Staffel (Ausstrahlung voraussichtlich Herbst 2025) gedreht, die insgesamt sieben Folgen umfassen wird,“ teilte das ZDF auf „Bunte“-Nachfrage mit. Immerhin ein kleiner Lichtblick für die Fans.

Sie sind schon bald in „Die Bergretter“ auf ZDF zu sehen

Sebastian Ströbel (Leiter der Bergrettung), Luise Bähr, Markus Brandl, Robert Lohr und Michael Pascher drehen wie immer gemeinsam „Die Bergretter“. Dazu kommen jetzt Stefanie von Poser, Heinz Marecek, Sonja Kirchberger, Nicholas Reinke, Viktoria Ngotsé und noch einige weitere Akteure.

In verschiedenen Hauptrollen sind unter anderem François Goeske und Jonathan Elias Weiske mit am Start.

