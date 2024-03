Markus Lanz gnadenlos: ZDF-Moderator nimmt Grünen-Politiker ins Kreuzverhör

Am Donnerstag (14. März) lud Markus Lanz wieder in seiner gleichnamigen Talkshow zur Diskussion ein. An diesem Abend waren die Gäste im Studio Omid Nouripour (Parteivorsitzender Bündnis 90/Grüne), Journalistin Julia Löhr, Völkerrechtler Kai Ambos, Filmproduzent Gabriel Shipton und Autor Heribert Prantl.

Es ist 23.15 Uhr im ZDF. Wie üblich, nimmt Markus Lanz zunächst den Politiker der Runde ins Visier. Und der heißt in dieser Runde Omid Nouripour. Dabei grillt ihn der Moderator schon zu Beginn der Sendung gnadenlos, als er ihn mit Fachfragen zum Thema Elektroautos in Deutschland löchert.

Markus Lanz nimmt Grünen-Chef in die Mangel

Zu Beginn der Sendung geht es hauptsächlich um das Thema E-Mobilität. Markus Lanz äußert, dass er immer weniger E-Autos auf den Straßen sehe und wenn, dann von Marken, die er nicht kennt. Trotzdem sei der Tesla „Model Y“ das meistverkaufte Auto der Welt. Der Moderator fragt den Grünen-Politiker daraufhin, was er daraus schlussfolgert.

„Dass Elektromobilität die Zukunft ist und dass wir auf jeden Fall mithalten müssen“, sagt der Parteivorsitzende. Weiter kommt er gar nicht, denn Markus Lanz fällt ihm bereits ins Wort. Und das soll nicht das erste Mal sein. Immer wieder unterbricht der ZDF-Moderator seinen Gast mit Zwischenfragen und schnippischen Kommentaren.

Markus Lanz lässt Nouripour auflaufen

Als Markus Lanz merkt, dass Omid Nouripour ins Straucheln kommt, legt er noch einen drauf. Er stellt ihm Fachfragen zum Thema E-Mobilität und will wissen: „Wie viele E-Ladepunkte gibt es in Deutschland?“, „Wie viele werden jedes Jahr gebaut?“ Da muss der Grünen-Chef passen. Alle Fragen beantwortet er mit „Weiß ich nicht“. Für den erfahrenen Moderator natürlich ein gefundenes Fressen.

