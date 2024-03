„Bares für Rares“: Fieser Fehler! Händler muss eingreifen – „Wir möchten uns entschuldigen“

Am Donnerstagnachmittag (14. März) finden wieder die ausgefallensten Raritäten ihren Weg in das Pulheimer Walzwerk in Köln. Nachdem sie bei den Experten in den Prüfstand gekommen sind, wandern sie rüber in den Händlerraum. Dort sorgten die Objekte schon für die ein oder andere Diskussion. So auch das Gemälde von Alexander Müller, das an diesem Tag für Aufruhr sorgen soll.

„Bares für Rares“: Kandidat wird bei Expertise entäuscht

Alexander Müller kommt mit großen Hoffnungen zu „Bares für Rares“. Er möchte 500 Euro für sein Objekt haben. Kann Expertin Dr. Friederike Werner da zustimmen? Nachdem sie das Gemälde, auf dem drei kleine Mädchen abgebildet sind, genau unter die Lupe genommen hat, kommt sie zu einem ernüchternden Ergebnis.

Die Expertin kann dem 58-jährigen Kandidaten nicht mehr als 300 Euro für sein Mitbringsel in Aussicht stellen. Der Grund: die Künstlerin sei nicht so bekannt. Trotzdem versucht Alexander Müller sein Glück und macht sich auf den Weg in den Händlerraum.

Dieses Bild sorgt im Händlerraum für ordentlich Diskussionen. (Screenshot ZDF) Foto: ZDF

„Bares für Rares“: Fehlinterpretation sorgt für Lacher

Im Händlerraum angekommen, macht Markus Wildhagen dem Gemälde erstmal ein Kompliment. „Es ist ein niedliches Motiv. Die drei machen irgendetwas Verbotenes, würde ich behaupten“, mutmaßt er. Diese Aussage sorgt für große Aufregung bei seinen Kollegen. Empört schreien sie auf und korrigieren ihn gleich.

„Nein! Die tauschen Bonbons!“, sagt Christian Vechtel daraufhin. „Wir möchten uns für die Interpretation aus Düsseldorf entschuldigen. Es ist nichts Verbotenes. Es sind nur drei Kinder, die sich Schokolade auf einem ganz normalen Weg teilen“, fügt er mit einem Lächeln in Richtung seines Kollegen hinzu. Dieser kann nur schmunzeln.

