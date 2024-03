ZDF-Hammer: „Quiz Champion“-Fans dürfen sich freuen

Seit über einem Jahrzehnt flimmert „Der Quiz Champion“ über die Bildschirme. Geändert hat sich seitdem nur der Name der ehemaligen „Der Super-Champion“-Sendung. Geblieben ist jedoch die Begeisterung der Zuschauer.

Jetzt kehrt die Quiz-Show mit Moderator Johannes B. Kerner erneut zurück auf die TV-Bühne.

„Der Quiz-Champion“ kehrt mit Special zurück

Die von Riverside Entertainment produzierte Unterhaltungsshow zieht ihr Publikum seit vielen Jahren in den Bann. Im Laufe der Zeit hat die Quiz-Sendung bereits eine Reihe besonderer Folgen präsentiert, darunter Promi-Specials und Spenden-Specials, was stets für gelungene Abwechslung sorgte.

Jetzt kehrt das Format mit einer weiteren besonderen Folge zurück. Im „Doppel-Special“ treten Kandidaten und Experten nämlich im Duo an. Dabei müssen die Teilnehmer auch noch gegen prominente Bekannte antreten. Mitwirken werden unter anderem Sarah Wiener und Johann Lafer für den Bereich Ernährung und Bully Herbig und Kurt Krömer für den Bereich Film/Fernsehen.

Doppelte Überraschung für Rate-Fans

Und auch die Kandidaten werden in Zweier-Verstärkung antreten. Doch das ist nicht die einzige Dopplung, die in der Quiz-Show stattfinden wird. Denn die Sendung kommt mit gleich zwei neuen Folgen um die Ecke. Spezifisch wird das ZDF eine 90-minütige Folge am Mittwoch (24. April) übertragen. Die Ausstrahlung der Folge, in der der Sieger bekannt gegeben wird, erfolgt dann am darauf folgenden Samstag.

+++Wirbel um Doku! ZDF muss Sendung nachträglich abändern+++

Im Jahr 2023 erwies sich die ZDF-Quizshow mit Johannes B. Kerner als äußerst erfolgreich in Bezug auf die Einschaltquoten. Teilweise erreichten die Ausstrahlungen einen Marktanteil von über 18 Prozent beim Gesamtpublikum. Auch bei den jüngeren Zuschauern schwankten die Werte zwischen acht und elfeinhalb Prozent und befanden sich somit ebenfalls deutlich im positiven Bereich.

Ob die neuen Folgen an den Erfolg anknüpfen können, wird sich am 24. April ab 20.15 Uhr im ZDF zeigen. Wer nicht abwarten möchte, kann sich bereits ab Anfang April mit den Folgen ohne Special einstimmen.